Geride kalan 11 haftada keyifli karşılaşmalara sahne olan Süper Lig'de Milli ara öncesi yeni haftaya giriliyor. Bu kapsamda 12. hafta karşılaşmasında Göztepe ile Konyaspor takımları karşı karşıya gelecek. Bu heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Göztepe - Konyaspor maçı canlı izle | Bein Sports 2 canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın izle linki...

GÖZTEPE - KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Göztepe - Konyaspor maçı 7 Kasım 2021 Pazar bugün oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. İki takımın da galibiyeti hedeflediği, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak bu heyecan dolu müsabakayı canlı olarak izlemek için Göztepe - Konyaspor maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

GÖZTEPE - KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE

GÖZTEPE - KONYASPOR MAÇI BEİN SPORTS 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Göztepe - Konyaspor maçı Bein Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek. Bein Sports 1'yi izlemek için Göztepe - Konyaspor maçı Bein Sports 2 canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

Bein Sports 1, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GÖZTEPE - KONYASPOR MAÇI BEİN SPORTS 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ