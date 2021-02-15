Göztepe, Medipol Başakşehir Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 25. hafta maçında Göztepe, Medipol Başakşehir ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Göztepe ve Medipol Başakşehir mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 25. hafta maçında Göztepe sahasında Medipol Başakşehir ile 14.02.2021 16:00'da karşılaştı. Gürsel Aksel Stadyumu - İzmir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Göztepe, Medipol Başakşehir Maç Sonucu Ne Oldu? Göztepe - Medipol Başakşehir Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Göztepe, Medipol Başakşehir maç sonucu: Göztepe Medipol Başakşehir 2 1 Göztepe Medipol Başakşehir Maçının Özeti İçin Tıklayın Göztepe, Medipol Başakşehir maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Gürsel Aksel Stadyumu - İzmir

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

14.02.2021 16:00

Göztepe Medipol Başakşehir Maçının Hakemleri

Ümit Öztürk(hakem), İsmail Şencan(1. Yardımcı Hakem), Bilal Gölen(2. Yardımcı Hakem), Furkan Aksuoğlu(dördüncü Hakem), Tugay Kaan Numanoğlu(var), Çağdaş Altay(avar)

Göztepe

Göztepe İlk 11

70. İrfan Can Eğribayat, 20. Lamine Gassama, 5. Alpaslan Öztürk, 33. Atınç Nukan, 41. Berkan Emir, 60. Obınna Emmanuel Nwobodo, 8. Soner Aydoğdu, 32. Peter Antonıo Zulj, 7. Halil Akbunar, 9. Pape Cherıf Ndıaye, 18. Adıs Jahovıc

Yedekler

16. Balazs Attıla Megyerı, 68. Dzenan Burekovıc, 4. Chrıstıan Chagas Tarouco, 3. Marko Mıhojevıc, 77. Murat Paluli, 44. Anderson Esıtı, 6. Kubilay Sönmez, 11. Zlatko Trıpıc, 29. Foussenı Dıabate, 22. Brown Aıde Ideye

Teknik Sorumlu

Ünal Karaman

Goller

Soner Aydoğdu,24.dk (h), Peter Antonıo Zulj,53.dk (p)

Kartlar

Sarı Kart Obınna Emmanuel Nwobodo 20.dk

Oyundan Çıkanlar

Soner Aydoğdu 65.dk, Halil Akbunar 87.dk, Adıs Jahovıc 87.dk, Lamine Gassama 65.dk, Peter Antonıo Zulj 70.dk

Oyuna Girenler

Anderson Esıtı 65.dk, Zlatko Trıpıc 87.dk, Chrıstıan Chagas Tarouco 87.dk, Murat Paluli 65.dk, Foussenı Dıabate 70.dk

Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir İlk 11

34. Fehmi Mert Günok, 2. Leonardo Campos Duarte Da Sılva, 3. Hasan Ali Kaldırım, 6. Alexandru Epureanu, 9. Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa, 10. Berkay Özcan, 14. Okechukwu Godson Azubuıke, 23. Deniz Türüç, 25. Muhammed Emin Sarıkaya, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, 55. Youssuf Ndayıshımıye

Yedekler

1. Volkan Babacan, 13. Ahmet Said Kıvanç, 4. Rafael Pereıra Da Sılva, 5. Mehmet Topal, 19. Demba Ba, 22. Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, 24. Ravil Tagir, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues, 33. Uğur Uçar, 88. Cemali Sertel

Teknik Sorumlu

Aykut Kocaman

Goller

Deniz Türüç,59.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Hasan Ali Kaldırım 45+2.dk, Sarı Kart Leonardo Campos Duarte Da Sılva 16.dk

Oyundan Çıkanlar

Muhammed Emin Sarıkaya 65.dk, Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa 65.dk, Youssuf Ndayıshımıye 65.dk

Oyuna Girenler

Rafael Pereıra Da Sılva 65.dk, Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen 65.dk, Mehmet Topal 65.dk

Süper Lig 25. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Galatasaray 24 16 3 5 49 19 51 30 2 Fenerbahçe 24 16 3 5 47 26 51 21 3 Beşiktaş 23 15 3 5 50 26 48 24 4 Trabzonspor 24 13 6 5 31 24 45 7 5 Alanyaspor 24 12 6 6 40 23 42 17 6 Hatayspor 24 11 6 7 39 29 39 10 7 Gaziantep FK 24 10 8 6 37 29 38 8 8 Fatih Karagümrük 24 10 7 7 37 31 37 6 9 Antalyaspor 23 7 10 6 23 28 31 -5 10 Göztepe 24 7 8 9 34 31 29 3 11 Yeni Malatyaspor 23 7 8 8 29 30 29 -1 12 Sivasspor 23 6 10 7 26 29 28 -3 13 Konyaspor 23 7 6 10 29 28 27 1 14 Çaykur Rizespor 24 6 8 10 29 41 26 -12 15 Kasımpaşa 24 7 5 12 26 38 26 -12 16 Kayserispor 24 6 7 11 17 28 25 -11 17 BB Erzurumspor 24 6 7 11 23 36 25 -13 18 Başakşehir FK 24 6 6 12 28 43 24 -15 19 Gençlerbirliği 22 5 5 12 20 41 20 -21 20 MKE Ankaragücü 23 5 4 14 26 39 19 -13 21 Denizlispor 24 4 6 14 22 43 18 -21

Süper Lig 25. hafta Fikstür sonuçları