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Göztepe, Medipol Başakşehir Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 25. hafta maçında Göztepe, Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Göztepe, Medipol Başakşehir Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 25. hafta maçında Göztepe, Medipol Başakşehir ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Göztepe ve Medipol Başakşehir mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 25. hafta maçında Göztepe sahasında Medipol Başakşehir ile 14.02.2021 16:00'da karşılaştı. Gürsel Aksel Stadyumu - İzmir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Göztepe, Medipol Başakşehir Maç Sonucu Ne Oldu?

Göztepe - Medipol Başakşehir Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Göztepe, Medipol Başakşehir maç sonucu:

GÖZTEPE MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Göztepe Medipol Başakşehir
2 1

Göztepe Medipol Başakşehir Maçının Özeti İçin Tıklayın

Göztepe, Medipol Başakşehir maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Gürsel Aksel Stadyumu - İzmir

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

14.02.2021 16:00

Göztepe Medipol Başakşehir Maçının Hakemleri

Ümit Öztürk(hakem), İsmail Şencan(1. Yardımcı Hakem), Bilal Gölen(2. Yardımcı Hakem), Furkan Aksuoğlu(dördüncü Hakem), Tugay Kaan Numanoğlu(var), Çağdaş Altay(avar)

GÖZTEPEGöztepe

Göztepe İlk 11

70. İrfan Can Eğribayat, 20. Lamine Gassama, 5. Alpaslan Öztürk, 33. Atınç Nukan, 41. Berkan Emir, 60. Obınna Emmanuel Nwobodo, 8. Soner Aydoğdu, 32. Peter Antonıo Zulj, 7. Halil Akbunar, 9. Pape Cherıf Ndıaye, 18. Adıs Jahovıc

Yedekler

16. Balazs Attıla Megyerı, 68. Dzenan Burekovıc, 4. Chrıstıan Chagas Tarouco, 3. Marko Mıhojevıc, 77. Murat Paluli, 44. Anderson Esıtı, 6. Kubilay Sönmez, 11. Zlatko Trıpıc, 29. Foussenı Dıabate, 22. Brown Aıde Ideye

Teknik Sorumlu

Ünal Karaman

Goller

Soner Aydoğdu,24.dk (h), Peter Antonıo Zulj,53.dk (p)

Kartlar

Sarı Kart Obınna Emmanuel Nwobodo 20.dk

Oyundan Çıkanlar

Soner Aydoğdu 65.dk, Halil Akbunar 87.dk, Adıs Jahovıc 87.dk, Lamine Gassama 65.dk, Peter Antonıo Zulj 70.dk

Oyuna Girenler

Anderson Esıtı 65.dk, Zlatko Trıpıc 87.dk, Chrıstıan Chagas Tarouco 87.dk, Murat Paluli 65.dk, Foussenı Dıabate 70.dk

MEDİPOL BAŞAKŞEHİRMedipol Başakşehir

Medipol Başakşehir İlk 11

34. Fehmi Mert Günok, 2. Leonardo Campos Duarte Da Sılva, 3. Hasan Ali Kaldırım, 6. Alexandru Epureanu, 9. Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa, 10. Berkay Özcan, 14. Okechukwu Godson Azubuıke, 23. Deniz Türüç, 25. Muhammed Emin Sarıkaya, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, 55. Youssuf Ndayıshımıye

Yedekler

1. Volkan Babacan, 13. Ahmet Said Kıvanç, 4. Rafael Pereıra Da Sılva, 5. Mehmet Topal, 19. Demba Ba, 22. Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, 24. Ravil Tagir, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues, 33. Uğur Uçar, 88. Cemali Sertel

Teknik Sorumlu

Aykut Kocaman

Goller

Deniz Türüç,59.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Hasan Ali Kaldırım 45+2.dk, Sarı Kart Leonardo Campos Duarte Da Sılva 16.dk

Oyundan Çıkanlar

Muhammed Emin Sarıkaya 65.dk, Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa 65.dk, Youssuf Ndayıshımıye 65.dk

Oyuna Girenler

Rafael Pereıra Da Sılva 65.dk, Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen 65.dk, Mehmet Topal 65.dk

Süper Lig 25. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Galatasaray24163549195130
2Fenerbahçe24163547265121
3Beşiktaş23153550264824
4Trabzonspor2413653124457
5Alanyaspor24126640234217
6Hatayspor24116739293910
7Gaziantep FK2410863729388
8Fatih Karagümrük2410773731376
9Antalyaspor237106232831-5
10Göztepe247893431293
11Yeni Malatyaspor23788293029-1
12Sivasspor236107262928-3
13Konyaspor2376102928271
14Çaykur Rizespor246810294126-12
15Kasımpaşa247512263826-12
16Kayserispor246711172825-11
17BB Erzurumspor246711233625-13
18Başakşehir FK246612284324-15
19Gençlerbirliği225512204120-21
20MKE Ankaragücü235414263919-13
21Denizlispor244614224318-21

Süper Lig 25. hafta Fikstür sonuçları

12.02.2021Çaykur Rizespor0-2BB Erzurumspor
13.02.2021Kayserispor0-0MKE Ankaragücü
13.02.2021Fatih Karagümrük1-2Fenerbahçe
13.02.2021Trabzonspor1-0Gaziantep FK
14.02.2021Hatayspor0-0Alanyaspor
14.02.2021Konyaspor2-0Denizlispor
14.02.2021Galatasaray2-1Kasımpaşa
14.02.2021Göztepe2-1Başakşehir FK
15.02.2021Gençlerbirliği Beşiktaş
15.02.2021Antalyaspor Yeni Malatyaspor
Tayfun Altuntaş
Editör
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