Göztepe, Medipol Başakşehir Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 25. hafta maçında Göztepe, Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 25. hafta maçında Göztepe, Medipol Başakşehir ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Göztepe ve Medipol Başakşehir mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 25. hafta maçında Göztepe sahasında Medipol Başakşehir ile 14.02.2021 16:00'da karşılaştı. Gürsel Aksel Stadyumu - İzmir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Göztepe, Medipol Başakşehir Maç Sonucu Ne Oldu?
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Göztepe, Medipol Başakşehir maç sonucu:
|Göztepe
|Medipol Başakşehir
|2
|1
Göztepe Medipol Başakşehir Maçının Özeti İçin Tıklayın
Göztepe, Medipol Başakşehir maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Gürsel Aksel Stadyumu - İzmir
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.02.2021 16:00
Göztepe Medipol Başakşehir Maçının Hakemleri
Ümit Öztürk(hakem), İsmail Şencan(1. Yardımcı Hakem), Bilal Gölen(2. Yardımcı Hakem), Furkan Aksuoğlu(dördüncü Hakem), Tugay Kaan Numanoğlu(var), Çağdaş Altay(avar)
Göztepe
Göztepe İlk 11
70. İrfan Can Eğribayat, 20. Lamine Gassama, 5. Alpaslan Öztürk, 33. Atınç Nukan, 41. Berkan Emir, 60. Obınna Emmanuel Nwobodo, 8. Soner Aydoğdu, 32. Peter Antonıo Zulj, 7. Halil Akbunar, 9. Pape Cherıf Ndıaye, 18. Adıs Jahovıc
Yedekler
16. Balazs Attıla Megyerı, 68. Dzenan Burekovıc, 4. Chrıstıan Chagas Tarouco, 3. Marko Mıhojevıc, 77. Murat Paluli, 44. Anderson Esıtı, 6. Kubilay Sönmez, 11. Zlatko Trıpıc, 29. Foussenı Dıabate, 22. Brown Aıde Ideye
Teknik Sorumlu
Ünal Karaman
Goller
Soner Aydoğdu,24.dk (h), Peter Antonıo Zulj,53.dk (p)
Kartlar
Sarı Kart Obınna Emmanuel Nwobodo 20.dk
Oyundan Çıkanlar
Soner Aydoğdu 65.dk, Halil Akbunar 87.dk, Adıs Jahovıc 87.dk, Lamine Gassama 65.dk, Peter Antonıo Zulj 70.dk
Oyuna Girenler
Anderson Esıtı 65.dk, Zlatko Trıpıc 87.dk, Chrıstıan Chagas Tarouco 87.dk, Murat Paluli 65.dk, Foussenı Dıabate 70.dk
Medipol Başakşehir İlk 11
34. Fehmi Mert Günok, 2. Leonardo Campos Duarte Da Sılva, 3. Hasan Ali Kaldırım, 6. Alexandru Epureanu, 9. Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa, 10. Berkay Özcan, 14. Okechukwu Godson Azubuıke, 23. Deniz Türüç, 25. Muhammed Emin Sarıkaya, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, 55. Youssuf Ndayıshımıye
Yedekler
1. Volkan Babacan, 13. Ahmet Said Kıvanç, 4. Rafael Pereıra Da Sılva, 5. Mehmet Topal, 19. Demba Ba, 22. Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, 24. Ravil Tagir, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues, 33. Uğur Uçar, 88. Cemali Sertel
Teknik Sorumlu
Goller
Deniz Türüç,59.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Hasan Ali Kaldırım 45+2.dk, Sarı Kart Leonardo Campos Duarte Da Sılva 16.dk
Oyundan Çıkanlar
Muhammed Emin Sarıkaya 65.dk, Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa 65.dk, Youssuf Ndayıshımıye 65.dk
Oyuna Girenler
Rafael Pereıra Da Sılva 65.dk, Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen 65.dk, Mehmet Topal 65.dk
Süper Lig 25. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Galatasaray
|24
|16
|3
|5
|49
|19
|51
|30
|2
|Fenerbahçe
|24
|16
|3
|5
|47
|26
|51
|21
|3
|Beşiktaş
|23
|15
|3
|5
|50
|26
|48
|24
|4
|Trabzonspor
|24
|13
|6
|5
|31
|24
|45
|7
|5
|Alanyaspor
|24
|12
|6
|6
|40
|23
|42
|17
|6
|Hatayspor
|24
|11
|6
|7
|39
|29
|39
|10
|7
|Gaziantep FK
|24
|10
|8
|6
|37
|29
|38
|8
|8
|Fatih Karagümrük
|24
|10
|7
|7
|37
|31
|37
|6
|9
|Antalyaspor
|23
|7
|10
|6
|23
|28
|31
|-5
|10
|Göztepe
|24
|7
|8
|9
|34
|31
|29
|3
|11
|Yeni Malatyaspor
|23
|7
|8
|8
|29
|30
|29
|-1
|12
|Sivasspor
|23
|6
|10
|7
|26
|29
|28
|-3
|13
|Konyaspor
|23
|7
|6
|10
|29
|28
|27
|1
|14
|Çaykur Rizespor
|24
|6
|8
|10
|29
|41
|26
|-12
|15
|Kasımpaşa
|24
|7
|5
|12
|26
|38
|26
|-12
|16
|Kayserispor
|24
|6
|7
|11
|17
|28
|25
|-11
|17
|BB Erzurumspor
|24
|6
|7
|11
|23
|36
|25
|-13
|18
|Başakşehir FK
|24
|6
|6
|12
|28
|43
|24
|-15
|19
|Gençlerbirliği
|22
|5
|5
|12
|20
|41
|20
|-21
|20
|MKE Ankaragücü
|23
|5
|4
|14
|26
|39
|19
|-13
|21
|Denizlispor
|24
|4
|6
|14
|22
|43
|18
|-21
Süper Lig 25. hafta Fikstür sonuçları
|12.02.2021
|Çaykur Rizespor
|0-2
|BB Erzurumspor
|13.02.2021
|Kayserispor
|0-0
|MKE Ankaragücü
|13.02.2021
|Fatih Karagümrük
|1-2
|Fenerbahçe
|13.02.2021
|Trabzonspor
|1-0
|Gaziantep FK
|14.02.2021
|Hatayspor
|0-0
|Alanyaspor
|14.02.2021
|Konyaspor
|2-0
|Denizlispor
|14.02.2021
|Galatasaray
|2-1
|Kasımpaşa
|14.02.2021
|Göztepe
|2-1
|Başakşehir FK
|15.02.2021
|Gençlerbirliği
|Beşiktaş
|15.02.2021
|Antalyaspor
|Yeni Malatyaspor