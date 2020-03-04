Göztepe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
İZMİR (AA) - Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü lider Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü.Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan futbolcular, ikinci...
İZMİR (AA) - Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü lider Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan futbolcular, ikinci bölümde dar alan oyunu oynadı.
Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında sakatlanan Alpaslan Öztürk'ün muayenesinde, sol uyluk arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği, tedavisine başlanılan oyuncunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Kaynak: AA
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