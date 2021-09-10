Süper Lig'de ilk üç hafta maçlarının tamamlanması ile birlikte Milli araya gidilmişti. Bu aranın da sona ermesinin üzerine heyecan dördüncü hafta maçlarıyla yeniden devam edecek. Bu kapsamda Göztepe ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek. Bu zorlu maçı izlemek isteyen taraftarlar internette Göztepe - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

GÖZTEPE - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Göztepe - Medipol Başakşehir maçı 12 Eylül 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Bu zorlu mücadele İzmir'dE, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

GÖZTEPE - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Göztepe - Medipol Başakşehir karşılaşması Beinsports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu maçı şifreli olarak izleyebilecek. Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını ise Bahtiyar Birinci ve Candaş Elbil yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz olacak.