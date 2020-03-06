İstanbul13 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Göztepe, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Göztepe, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

İZMİR (AA) - Süper Lig'de yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek Göztepe müsabaka için son çalışmasını gerçekleştirdi.Adnan Süvari Tesislerinde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular taktik çalıştı.Kulüp başkanı Mehmet Sepil'in...

Göztepe, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

İZMİR (AA) - Süper Lig'de yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek Göztepe müsabaka için son çalışmasını gerçekleştirdi.

Adnan Süvari Tesislerinde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular taktik çalıştı.

Kulüp başkanı Mehmet Sepil'in de takip ettiği idmanda sakatlıkları bulunan Alpaslan Öztürk, Kerem Atakan Kesgin ve Atınç Nukan yer almadı.

Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 17.00 başlayacak Göztepe-Medipol Başakşehir maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Kaynak: AA




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT