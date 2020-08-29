Süper Lig ekibi Göztepe ve TFF 1. Lig ekibi Menemenspor, Afyon'da hazırlık kamplarına devam ediyor. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren iki ekipte, Afyon Cup'ta karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz sezonu ligi 11. sırada bitiren Göztepe'nin, 42 puanı bulunuyordu. İki takımında yeni transferlerini ve mevcut kadrosunu denediği bu hazırlık maçlarında Zafer Cup'ın sahibi belli olacak. Peki, Göztepe - Menemenspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...

GÖZTEPE - MENEMENSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Hazırlıklarına Afyon'da devam eden Göztepe ve Menemenspor, Zafer Cup'ta karşılaşıyor. Zafer stadında oynanacak mücadele, 29 Ağustos (bugün) saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmaya seyirci alınmayacak.

HANGİ KANALDA?

Göztepe ve Menemenspor arasında oynanacak Zafer Cup maçını, yayınlayacak bir televizyon kanalı bulunmuyor. Ancak karşılaşmadan haberdar olmak isteyen taraftarlar, kulüplerin sosyal medya hesaplarını takip edebilirler.