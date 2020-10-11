Süper Lig ve TFF 1. Lig'de milli maç arasını iyi değerlendirmek isteyen Göztepe ve Menemenspor, hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Göztepe, Süper Lig'de sezona iyi başlasa da devamını getiremedi. İzmir ekibi, çıktığı son 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Menemenspor ise TFF 1. Lig'de henüz galibiyet alamadı. İki İzmir ekibini buluşturan karşılaşma, taraftarlar tarafından bekleniyor. Peki, Göztepe - Menemenspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Göztepe Adnan Süvari Tesislerinde oynanacak olan hazırlık maçı, bugün saat 16.30'da başlayacak. İki İzmir ekibini buluşturan mücadelenin, yayıncısı bulunmuyor. Karşılaşma, antrenman tesislerinde oynanacak.

Karşılaşmanın detayları geldikçe haberimiz güncellenecektir.