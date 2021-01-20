Göztepe resmen açıkladı, Ünal Karaman dönemi başlıyor! Ünal Karaman kimdir?

Göztepe, bir süredir görüşmelerin sürdüğü Ünal Karaman ile resmen anlaştı. İzmir ekibi, tecrübeli teknik adam ile 2.5 yıllığına sözleşme imzaladı.

Karaman ve ekibinin yarınki antrenmanla görevine başlayacağının bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teknik direktörümüz Ünal Karaman'ın ekibinde Hayati Soydaş, Ümit İnal, Murat Ayhan Aydın, Ahmet Temur Atalay, Olcay Mülazımoğlu, Cihan Erdil ve Abdullah Kartoğlan yer alıyor. Hocamıza ve ekibine Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."

ÜNAL KARAMAN KİMDİR?

Ünal Karaman, 29 Haziran 1966 tarihinde Konya'da dünyaya geldi. İlk olarak Konyaspor genç takımında forma giydi. 1984 senesine kadar Konyaspor’da oynayan Ünal Karaman, 1984 senesinde Gaziantepspor’a transfer edildi. Üç sene boyunca da bu takımda 2. Lig’de futbol oynayan sporcu, ilk defa bu süreçte Türkiye millî futbol takımı formasını giydi.

Deneyimli teknik adamın detaylı biyografisi için aşağıdaki habere tıklayınız.

Ünal Karaman kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ünal Karaman'ın eşi kimdir?