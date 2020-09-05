Türkiye'nin sağlık sistemini güçlendirmek için Türkiye'nin birçok ilinde şehir hastanesi yapılıyor. Bu kapsamda çalışmaları sürdürülen Göztepe Şehir Hastanesinin ilk etabı hizmete açılacak. Yatak kapasitesi ile dikkat çeken hastane, İstanbulluların sağlık sorunlarına şifa olacak.Bu kapsamda hastane hakkında bilgi sahibi olmak isteyen ve nasıl gidileceğini merak edenler Göztepe Şehir Hastanesi nerede? Nasıl gidilir? Özellikleri nelerdir? Detaylar haberimizde...

GÖZTEPE ŞEHİR HASTANESİ NEREDE?

Yapımına 2014 yılında başlanan Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi kampüsü içerisinde yer almaktadır ve Anadolu yakasında bulunmaktadır. İstanbul'un dördüncü şehir hastanesi olarak kentin sağlık sistemine büyük katkılar sağlayacak Göztepe Şehir Hastanesinin ilk etabı hizmete açılacak.

GÖZTEPE ŞEHİR HASTANESİNE NASIL GİDİLİR?

Göztepe Şehir Hastanesine gitmek için İstanbul Medeniyet Üniversitesi kampüsüne gitmeniz gereklidir.Şehir hastanesine gitmek için kullanacağınız yollar şu şekildedir:

Kadıköy Rıhtım'dan Kadıköy-Kartal metrosuyla Göztepe durağında inerek veya Rıhtım'dan kalkan 15BK, 130, 130A, 130Ş, 14A, 19E, 19T, 21G, 21U, 20Ü, 16C, 16K, 14DK, 20E, E-11,E10 numaralı otobüs hatlarından herhangi birine binip İstanbul Medeniyet Üniversitesi durağında inerek ulaşabilirsiniz.

Üsküdar'dan 320A, 11T, 13M, 16A, 16U, 16F numaralı hatlardan herhangi birine binip İstanbul Medeniyet Üniversitesi durağında inerek ulaşabilirsiniz.

Ümraniye'den 14ES, 8E, 14B, 14DK numaralı otobüslerden herhangi birine binip Göztepe Köprüsü durağında indiğinizde 2 dakikalık bir yürüyüşle İstanbul Medeniyet Üniversitesine ulaşabilirsiniz.

Kartal, Maltepe, Pendik, Tuzla taraflarından geliyorsanız Kadıköy-Kartal metrosuyla Göztepe'de inip Medeniyet Üniversitesi çıkışından çıktığınızda İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ne ulaşabilirsiniz.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan E-10, E-11 numaralı otobüse binip Medeniyet Üniversitesi durağında indiğinizde İstanbul Medeniyet Üniversitesi durağında inerek ulaşabilirsiniz.

Pendik Yüksek Hızlı Tren İstasyonu'ndan 17B ile Kadıköy-Kartal metrosuna gelerek Kadıköy-Kartal metrosuyla Göztepe durağında inip İstanbul Medeniyet Üniversitesi çıkışından çıktığınızda İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ne ulaşabilirsiniz.

AVRUPA YAKASINDAN GELENLER

Büyükçekme, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler, Mecidiyeköy taraflarından geliyorsanız herhangi bir Metrobüs durağından 34AS numaralı hatta binerek Uzunçayır'a geliniz. Buradan Kartal yönünde çıktığınızda önünüzdeki otobüs durağından herhangi bir otobüse binip İstanbul Medeniyet Üniversitesi durağında inerek ya da 7-8 dakika Göztepe köprüsü istikametinde yürüyerek İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ne ulaşabilirsiniz.

Güngören, Esenler, Bağcılar taraflarından geliyorsanız Kabataş-Bağcılar tramvay hattıyla Zeytinburnu istasyonunda Metrobüse aktarma yapınız. 34AS numaralı metrobüs ile Uzunçayır'a geliniz. Buradan Kartal yönünde çıktığınızda önünüzdeki otobüs durağından herhangi bir otobüse binip İstanbul Medeniyet Üniversitesi durağında inerek ya da 7-8 dakika Göztepe köprüsü istikametinde yürüyerek İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ne ulaşabilirsiniz.

Taksim'den 129T numaralı otobüs ile Göztepe Köprüsü'nde indiğinizde 2 dakikalık bir yürüyüş ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ne ulaşabilirsiniz ya da M2 Yenikapı- Hacıosman Metro hattıyla Yenikapı durağında inip Marmaray hattına geçebilir, Ayrılık Çeşmesi’nde Kadıköy-Kartal metrosuyla Göztepe durağında inip İstanbul Medeniyet Üniversitesi çıkışından çıktığınızda İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ne ulaşabilirsiniz.

Atatürk Havalimanı'ndan Aksaray-Havalimanı metrosuyla Ataköy-Şirinevler durağında inerek Metrobüse aktarma yapınız. 34AS numaralı metrobüs ile Uzunçayır'a geliniz. Buradan Kartal yönünde çıktığınızda önünüzdeki otobüs duraklarından herhangi birine binip Medeniyet Üniversitesi durağında inerek İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ne ulaşabilirsiniz.

GÖZTEPE ŞEHİR HASTANESİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Göztepe yerleşkesinde 238 bin 924 metrekarelik kapalı alanda yükselen 7 bloklu bir yapıda.

-Hastanenin ilk etabında 177 bin 472 metrekare kapalı alan vardır ve 758 yatak yer alacak.

-Hastanenin ilk etabında, 27 ameliyathane ve 96 yataklı yoğun bakım yatağı, 175 poliklinik odasıyla hizmet verilecek.

Öte yandan hastanede depreme karşı da en üst düzeyde güvenlik önlemleri alınıyor. Bu kapsamda Göztepe Şehir Hastanesi de deprem izolatörleri kullanılarak inşa edildi.

-Sistem sayesinde deprem anında da operasyonel faaliyetlerin devamına imkan sağlanırken oluşabilecek risklerin de azaltılması amaçlanıyor. Hastanenin ilk etabında 385 deprem izolatörü yer alıyor.

-İkinci fazının tamamlanmasıyla kapasitesi daha da artacak olan hastanede yatak sayısı 1110'a, ameliyathane solunu 28'e, poliklinik oda sayısı 239'a, yoğum bakım yatak sayısı 144'e, izolatör sayısı 503'e yükselecek. Ayrıca ikinci fazla ile birlikte 38 doğum salonu da hizmete alınacak.