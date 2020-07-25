Süper Lig'in son haftasında kritik maçlar devam ediyor. Ligde kendini ikinci sıraya yükseltmek isteyen Sivasspor, Göztepe karşısında mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor. 34. hafta maçında Göztepe- Sivasspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi iki takımdaki son durumu ve maç hakkında bilgileri haberimizde verdik. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kullanıcılar Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar....

GÖZTEPE - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Göztepe - Sivasspor maçı 25 Temmuz (bugün) 21.00'da başlayacak. Karşılaşma, Gürsel Aksel Stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Metin ve Hakan Yemişken üstlenecek. Karşılaşma koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Göztepe-Sivasspor maçı 25 Temmuz (bugün) saat 21.00'da beIN SPORTS HD 4 kanalından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: Beto, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Murat Paluli, Halil Akbunar, Mossoro, Biyogo Poko, Tripic, Soner Aydoğdu, Napoleoni

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Appindangoye, Goiano, Caner Osmanpaşa, Cofie, Mert Hakan, Fatih Aksoy, Kone, Yatabare, Emre Kılınç