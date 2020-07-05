Göztepe teknik direktörü İlhan Palut istifa dilekçesini sundu!

Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut, peş peşe alınan kötü sonuçlar sonucunda yönetime istifa dilekçesini sundu.

Pandemi sürecinin ardından tekrar başlatılan Süper Lig'de 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 1 puan toplayabilen Göztepe, sahadaki etkisiz performansıyla dikkat çekiyordu.

"İSTİFA ÇAĞRISI YAPILIYORDU"

Göztepe taraftarları alınan kötü sonuçlar nedeniyle bazı futbolcuları ve teknik direktör İlhan Palut'u eleştiriyor. Bazı taraftarlar ise istifa çağrısında bulunuyordu.

dün akşam deplasmanda alınan Fenerbahçe yenilgisinin ardından Göztepe taraftarlarının tepkileri arttı. Gelen tepkiler sonrası Teknik Direktör İlhan Palut'un Göztepe yönetimine istifa dilekçesini sunduğu öğrenildi.

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in yapılacak toplantının ardından bu talebe olumlu veya olumsuz yanıt vermesi bekleniyor.