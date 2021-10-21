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Göztepe - Trabzonspor maçı canlı izle | Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki

Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 10. hafta karşılaşmasında Göztepe ile Trabzonspor'un karşı karşıya geldiği maçı izlemek isteyenler için Göztepe - Trabzonspor maçı canlı izle | Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki haberimizde...

Göztepe - Trabzonspor maçı canlı izle | Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki

Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmaları ile futbol heyecanı sürecek. Bu kapsamda Göztepe ile Trabzonspor takımları kozlarını paylaşıyor. İki takımın da 3 puan hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında Göztepe - Trabzonspor maçı canlı izle | Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki şeklinde aramalarda bulunuyor. 

GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE 

Göztepe - Trabzonspor maçı 23 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka İzmir'de, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

Göztepe - Trabzonspor maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bu maçı hakem Atilla Karaoğulan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Esat Sancaktar yönetecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Kadir Sağlam görev alacak.

GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE 

GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Göztepe ile  Trabzonspor arasında oynanacak olan maçın yayınlanacağı Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11

Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Dino, Kahraman, Dzenan, Obinna, Yalçın, Lourency, Ndiaye, Jahovic

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Denswil, Berat, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Gervinho, Djaniny

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