Göztepe - Trabzonspor Maçı hangi gün saat kaçta, hangi kanalda | Canlı Yayın Anlatımı

Süper ligde 37 puan ile 8. sırada bulunan Göztepe takımının, ligde 53 puan ile lig lideri konumunda bulunan Trabzonspor takımı ile yapacağı karşılaşmanın ne zaman saat kaçta hangi gün başlayacağı canlı yayın ile takip edilip edilemeyeceği futbolseverler tarafından merak ediliyor. Göztepe - Trabzonspor Maçı hakkında merak ettiğiniz tüm bilgilere haberimizden ulaşabilir maçı canlı anlatım ile anlık olarak takip edebilirsiniz.

Trabzonspor takımı süper ligde oynanan 26 maç sonrasında 15 galibiyet , 3 mağlubiyet , 8 beraberlik ile 53 puan toplayarak sıralamada kendisine 1. sırada yer bulurken. Göztepe takımı oynadığı 26 maç sonrasında 10 galibiyet , 9 mağlubiyet , 7 beraberlik ile 37 puan toplayarak sıralamada 8. basamakta yer aldı.

Göztepe - Trabzonspor Maçı hangi gün saat kaçta ve hangi kanalda ?

Göztepe - Trabzonspor Maçı Maçı 12 Haziran Cuma günü saat 21:00 başlayacak olup beinsports tarafından canlı olarak yayınlanacaktır.

GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇI MAÇI CANLI TAKİP

Göztepe - Trabzonspor Maçının Hakemleri:

Trabzonspor'un deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçında orta hakem olarak Zorbay Küçük görev alacak. Zorbay Küçük’ün yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Kamil Çetin gerçekleştirecek. Dördüncü hakemin Mert Güzenge olacağı maçta VAR’da Ali Palabıyık, AVAR’da ise Abdullah Buğra Taşkınsoy görev alacak.

Göztepe takımı Trabzonspor ile oynadığı son 5 maçta sahadan 3 kez galibiyet ile ayrıldı. Covid-19 sebebi ile Gürsel Aksel Stadı’nda boş tribünlere karşı Trabzonspor’u konuk edecek Göztepe lig liderini yenerek üç puana uzanmayı hedefliyor. Hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde sürdüren Göztepe takımında sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Ev sahibi takımın iç saha performansı:

Ev sahibi takım Göztepe kendi evinde oynadığı 12 maç sonrasında 5 galibiyet , 3 mağlubiyet , 4 beraberlik ile 19 puan toplarken iç saha performansında ligde kendisine 9. sırada yer buldu.

Deplasman takımının dış saha performansı:

Misafir takım Trabzonspor deplasmanda oynadığı 12 maç sonrasında 6 galibiyet , 1 mağlubiyet , 5 beraberlik ile 23 puan toplarken dış saha performansında ligde zirvede yer aldı.

Göztepe - Trabzonspor Takımlarının attığı ve yediği gol sayıları:

Ev sahibi takım Göztepe kendi evinde oynadığı 12 maç sonrasında rakip filelere 16 gol bırakır iken kendi ağlarında 14 gol gördü.

Deplasman takımı Trabzonspor ise rakip sahalarda oynadığı 12 maç sonrasında ev sahibi takımların ağlarına 22 gol gönderir iken kendi ağlarında 12 gol gördü.

GÖZTEPE’NİN MAÇLARINI OYNADIĞI GÜRSEL AKSEL STADYUMU

Seyirci Kapasitesi :19713

Şehir :İZMİR

Oyun Alanı Ölçüsü :68X105

Zemin Türü :Çim

Işıklandırma :Var

Koltuklandırma : TÜMÜ KOLTUKLU

Engelli Tribünü :Var

Kapalı Devre Kamera Sistemi :Var

Göztepe 2019 – 2020 sezonu Takım Kadrosu

ALPASLAN ÖZTÜRK - ANDRE BIYOGO POKO - ANDRE DE CASTRO PEREIRA - ANTONIO ALBERTO BASTOS PIMPAREL - ARDA ÖZÇİMEN - ATINÇ NUKAN - BERKAN EMİR - CAMERON ZISHAN RANA JEROME - CELSO BORGES MORA - CHRISTIAN CHAGAS TAROUCO - DENİZ KADAH - EGE ÖZKAYIMOĞLU - EREN BİLEN - HALİL AKBUNAR - HÜSEYİN BULUT - JOSE MARCIO DA COSTA - KAMIL ANTONI WILCZEK - KEREM ATAKAN KESGİN - LAMİNE GASSAMA - LEO SCHWECHLEN - MEHMET GÖKTÜĞ BAKIRBAŞ - METİN YILDIRIM - MURAT PALULİ - SERDAR GÜRLER - SERKAN BAKAN - SONER AYDOĞDU (Kiralık geldiği takım: MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK ) - STEFANO NAPOLEONI - WALLACE REIS SILVA - YALÇIN KAYAN - ZLATKO TRIPIC

Trabzonspor 2019 – 2020 sezonu Takım Kadrosu

ABDULKADİR PARMAK - ABDURRAHİM DURSUN - ABDÜLKADİR ÖMÜR - AHMET CANBAZ - AHMET BAHA BİLGİN - AHMET HAKAN SEVİNÇ - ALEXANDER SORLOTH - ANTHONY NNADUZOR NWAKAEME - ARDA AKBULUT - ATAKAN GÜNDÜZ - BİLAL BAŞACIKOĞLU - CALEB ANSAH EKUBAN - DOĞAN ERDOĞAN - ERCE KARDEŞLER - FARUK CAN GENÇ - FILIP NOVAK - GASTON MATIAS CAMPI - GUILHERME COSTA MARQUES - HAKAN YEŞİL - HÜSEYİN TÜRKMEN - İSMAİL KARAKAŞ - JOAO PEDRO DA SILVA PEREIRA - JOHN OBI MIKEL - JOSE ERNESTO SOSA - KAĞAN MORADAOĞLU - KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ - KEREM BAYKUŞ - KORAY KILINÇ - MANOEL MESSIAS SILVA CARVALHO - MANUEL MROUAN DA COSTA TRINDADE - MUHAMMET AKPINAR - MURAT CEM AKPINAR - PAPA ALIOUNE NDIAYE - SAFA KINALI - SERKAN ASAN - SEYEDMAJID HOSSEINI - TAHA TUNÇ - TAYYİP EBRAR CUMUR - UĞURCAN ÇAKIR - VEYSEL SÖNMEZSOY - YUSUF SARI