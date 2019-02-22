Göztepe-Trabzonspor maçından notlar

Göztepe'de geçen hafta Kayserispor deplasmanında cezaları yüzünden görev yapamayan kanat oyuncuları Yasin ve Serdar ile orta saha Borges, Trabzonspor müsabakasında 11'de sahaya çıktı. Teknik direktör Kemal Özdeş, Kayseri'de 11'de oynattığı stoper Reis'i ve forvet arkası Deniz Kadah'ı yedek kulübesine çekti. Reis'in yerine Kadu, Deniz'in yerine de Jerome forma giydi. Ayrıca ağıları artan sol bek Agbenyenu Trabzonspor maçının kadrosuna alınmazken, Ganalı'nın yokluğunda Berkan görev yaptı.

Konuk Trabzonspor İzmir'e eksik kadroyla geldi. Bordo-mavililerde Abdulkadir Ömer, Amiri, Onazi, İbanez gibi as futbolcular Bornova Stadı'nda takım arkadaşlarını yalnız bırakırken, Teknik direktör Ünal Karaman toplam 16 futbolcuyla sahaya çıktı.

Ligde kötü günler geçiren Göztepe'de taraftarlar Trabzonspor karşılaşmasından önce, takımın kamp yaptığı otele akın etti. Kemalpaşa ilçesine gelen yüzlerce taraftar Göztepeli futbolcuları konvoyla Bornova Stadı'na uğurladı. Sarı-kırmızılı futbolseverler Trabzonspor sınavında yine stadı tıklım tıklım doldurdu. Göztepeliler futbolcuları teker teker tribünlere davet edip galibiyet sözü aldı. Konuk Trabzonspor taraftarı da kale arkasında kendilerine ayrılan bölümde takımlarını destekledi.

DHA