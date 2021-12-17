Spor Toto Süper Lig'de heyecan 17.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Göztepe ile VavaCars Fatih Karagümrük arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda Göztepe – VavaCars Fatih Karagümrük canlı izle | Göztepe - Fatih Karagümük maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde...

GÖZTEPE – VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK CANLI İZLE

Göztepe ile VavaCars Fatih Karagümrük arasındaki maç Gürsel Aksel Stadyumunda saat 16.00'da başladı.

Zorlu maçı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Bayarrslan’ın yardımcılıklarını ise Gökhan Barcın ve Özgür Ertem yapıyor.

GÖZTEPE – VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK CANLI İZLE

GÖZTEPE – VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Göztepe ile VavaCars Fatih Karagümrük arasındaki maç BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

BeIN Sports 2, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GÖZTEPE – VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

GÖZTEPE – VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI İLK 11 KADROSU

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat, Dıno, Atınç, Atakan, Berkan, Obinna, Soner, Tıjanic, Cherif, Jahovic.

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin, Hedenstad, Biglia, Adnan Uğur, Bertolacci, Karamoh, Ahmed Musa, Salıbur.