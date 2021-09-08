Göztepe, Venezuelalı savunma oyuncusu Wilker Angel'i kadrosuna kattı!

Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan ve şu ana kadar çıktığı 3 maçta galibiyet alamayan Göztepe'de transfer çalışmaları sürüyor. Eksiklerini kapatarak güçlü bir kadro kurmayı ve bunsan sonraki maçlarında kazandığı puanlarla üst sıralara çıkmayı hedefleyen İzmir ekibinde stoper bölgesine bir takviye geldi. Sarı kırmızılılar sosyal medyadan yaptıkları paylaşım ile Wilker José Ángel Romero'yu kadrosuna kattığı açıkladı.

Göztepe kulübünden yapılan açıklamada:

"1993 doğumlu Venezuelalı futbolcu Wilker José Ángel Romero ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık.

Venezuela'da dünyaya gelen ve Venezuela milli takımı ile de sahada yer alma başarısı gösteren Wilker; Trujillanos FC, Deportivo Táchira ve Akhmat Grozny takımlarında forma giydi.

Wilker Angel'a Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.+

Sarı kırmızılı ekip transferi şu video ile duyurdu:

MİLLİ TAKIMDA DA GÖREV ALDI

28 yaşındaki Venezuelalı Wilker Angel, geçtiğimiz sezonu Akhmat Grozny takımında geçirdi. Venezuela Milli takımında da forma giymeyi başaran deneyimli oyuncunun güncel piyasa değeri 1.8 milyon Euro.