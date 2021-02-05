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Göztepe, Yeni Malatyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 23. hafta maçında Göztepe, Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Göztepe, Yeni Malatyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 23. hafta maçında Göztepe, Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Göztepe ve Yeni Malatyaspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 23. hafta maçında Göztepe sahasında Yeni Malatyaspor ile 04.02.2021 16:00'da karşılaştı. Gürsel Aksel Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Göztepe, Yeni Malatyaspor Maç Sonucu Ne Oldu?

Göztepe - Yeni Malatyaspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Göztepe, Yeni Malatyaspor maç sonucu:

GÖZTEPE YENİ MALATYASPOR
Göztepe Yeni Malatyaspor
2 2

Göztepe Yeni Malatyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Göztepe, Yeni Malatyaspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Gürsel Aksel Stadyumu

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

04.02.2021 16:00

Göztepe Yeni Malatyaspor Maçının Hakemleri

Turgut Doman(hakem), Samet Çiçek(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Salih Mazlum(2. Yardımcı Hakem), Cihan Aydın(dördüncü Hakem), Volkan Bayarslan(var), Ekrem Kan(avar)

GÖZTEPEGöztepe

Göztepe İlk 11

70. İrfan Can Eğribayat, 20. Lamine Gassama, 3. Marko Mıhojevıc, 4. Chrıstıan Chagas Tarouco, 41. Berkan Emir, 60. Obınna Emmanuel Nwobodo, 8. Soner Aydoğdu, 7. Halil Akbunar, 29. Foussenı Dıabate, 11. Zlatko Trıpıc, 9. Pape Cherıf Ndıaye

Yedekler

16. Balazs Attıla Megyerı, 33. Atınç Nukan, 77. Murat Paluli, 68. Dzenan Burekovıc, 44. Anderson Esıtı, 6. Kubilay Sönmez, 99. Stefano Napoleonı, 32. Peter Antonıo Zulj, 18. Adıs Jahovıc, 22. Brown Aıde Ideye

Teknik Sorumlu

Ünal Karaman

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

YENİ MALATYASPORYeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor İlk 11

1. Abdulsamed Damlu, 57. Issam Chebake, 13. Wallace Fortuna Dos Santos, 26. Semih Kaya, 92. Bülent Cevahir, 4. Stephen Patrıck Mallan, 6. Afrıyıe Acquah, 21. Moryke Fofana, 19. Benjamın Tetteh, 99. Adem Büyük, 9. Umut Bulut

Yedekler

67. Eray İşcan, 39. Erkan Kaş, 27. Erıc Ndızeye, 61. Zeki Yavru, 8. Fernando Ruben Zuquı, 20. Ahmed Ildız, 66. Jospın Nshımırımana, 77. Mustafa Eskihellaç, 98. Jetmir Topalli, 12. Aly Malle

Teknik Sorumlu

Hamza Hamzaoğlu

Goller

{awayGoal}

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 23. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Fenerbahçe22153445244821
2Galatasaray22143546184528
3Beşiktaş22143549264523
4Alanyaspor22115638223816
5Trabzonspor2110652724363
6Gaziantep FK229853528357
7Hatayspor2210573528357
8Fatih Karagümrük229763529346
9Antalyaspor22796222730-5
10Yeni Malatyaspor227872928291
11Göztepe226883228264
12Kasımpaşa227510243226-8
13Çaykur Rizespor22688283726-9
14Sivasspor225107222825-6
15Konyaspor216692727240
16Başakşehir FK226610274024-13
17Kayserispor226511162723-11
18BB Erzurumspor225611203521-15
19Gençlerbirliği225512204120-21
20MKE Ankaragücü215313253518-10
21Denizlispor214512213917-18

Süper Lig 23. hafta Fikstür sonuçları

02.02.2021Hatayspor1-2Fenerbahçe
02.02.2021Çaykur Rizespor1-1Kasımpaşa
02.02.2021Galatasaray3-0Başakşehir FK
03.02.2021Konyaspor0-0Gençlerbirliği
03.02.2021Sivasspor0-0BB Erzurumspor
03.02.2021Kayserispor1-1Alanyaspor
03.02.2021Antalyaspor1-1Beşiktaş
03.02.2021Fatih Karagümrük2-0Gaziantep FK
04.02.2021Trabzonspor0-0Denizlispor
04.02.2021Göztepe2-2Yeni Malatyaspor
Onur Çelik
Spor Editörü
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