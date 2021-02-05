Göztepe, Yeni Malatyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 23. hafta maçında Göztepe, Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 23. hafta maçında Göztepe, Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Göztepe ve Yeni Malatyaspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 23. hafta maçında Göztepe sahasında Yeni Malatyaspor ile 04.02.2021 16:00'da karşılaştı. Gürsel Aksel Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Göztepe, Yeni Malatyaspor Maç Sonucu Ne Oldu?
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Göztepe, Yeni Malatyaspor maç sonucu:
|Göztepe
|Yeni Malatyaspor
|2
|2
Göztepe Yeni Malatyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın
Göztepe, Yeni Malatyaspor maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Gürsel Aksel Stadyumu
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
04.02.2021 16:00
Göztepe Yeni Malatyaspor Maçının Hakemleri
Turgut Doman(hakem), Samet Çiçek(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Salih Mazlum(2. Yardımcı Hakem), Cihan Aydın(dördüncü Hakem), Volkan Bayarslan(var), Ekrem Kan(avar)
Göztepe
Göztepe İlk 11
70. İrfan Can Eğribayat, 20. Lamine Gassama, 3. Marko Mıhojevıc, 4. Chrıstıan Chagas Tarouco, 41. Berkan Emir, 60. Obınna Emmanuel Nwobodo, 8. Soner Aydoğdu, 7. Halil Akbunar, 29. Foussenı Dıabate, 11. Zlatko Trıpıc, 9. Pape Cherıf Ndıaye
Yedekler
16. Balazs Attıla Megyerı, 33. Atınç Nukan, 77. Murat Paluli, 68. Dzenan Burekovıc, 44. Anderson Esıtı, 6. Kubilay Sönmez, 99. Stefano Napoleonı, 32. Peter Antonıo Zulj, 18. Adıs Jahovıc, 22. Brown Aıde Ideye
Teknik Sorumlu
Ünal Karaman
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Yeni Malatyaspor İlk 11
1. Abdulsamed Damlu, 57. Issam Chebake, 13. Wallace Fortuna Dos Santos, 26. Semih Kaya, 92. Bülent Cevahir, 4. Stephen Patrıck Mallan, 6. Afrıyıe Acquah, 21. Moryke Fofana, 19. Benjamın Tetteh, 99. Adem Büyük, 9. Umut Bulut
Yedekler
67. Eray İşcan, 39. Erkan Kaş, 27. Erıc Ndızeye, 61. Zeki Yavru, 8. Fernando Ruben Zuquı, 20. Ahmed Ildız, 66. Jospın Nshımırımana, 77. Mustafa Eskihellaç, 98. Jetmir Topalli, 12. Aly Malle
Teknik Sorumlu
Hamza Hamzaoğlu
Goller
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Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
Süper Lig 23. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Fenerbahçe
|22
|15
|3
|4
|45
|24
|48
|21
|2
|Galatasaray
|22
|14
|3
|5
|46
|18
|45
|28
|3
|Beşiktaş
|22
|14
|3
|5
|49
|26
|45
|23
|4
|Alanyaspor
|22
|11
|5
|6
|38
|22
|38
|16
|5
|Trabzonspor
|21
|10
|6
|5
|27
|24
|36
|3
|6
|Gaziantep FK
|22
|9
|8
|5
|35
|28
|35
|7
|7
|Hatayspor
|22
|10
|5
|7
|35
|28
|35
|7
|8
|Fatih Karagümrük
|22
|9
|7
|6
|35
|29
|34
|6
|9
|Antalyaspor
|22
|7
|9
|6
|22
|27
|30
|-5
|10
|Yeni Malatyaspor
|22
|7
|8
|7
|29
|28
|29
|1
|11
|Göztepe
|22
|6
|8
|8
|32
|28
|26
|4
|12
|Kasımpaşa
|22
|7
|5
|10
|24
|32
|26
|-8
|13
|Çaykur Rizespor
|22
|6
|8
|8
|28
|37
|26
|-9
|14
|Sivasspor
|22
|5
|10
|7
|22
|28
|25
|-6
|15
|Konyaspor
|21
|6
|6
|9
|27
|27
|24
|0
|16
|Başakşehir FK
|22
|6
|6
|10
|27
|40
|24
|-13
|17
|Kayserispor
|22
|6
|5
|11
|16
|27
|23
|-11
|18
|BB Erzurumspor
|22
|5
|6
|11
|20
|35
|21
|-15
|19
|Gençlerbirliği
|22
|5
|5
|12
|20
|41
|20
|-21
|20
|MKE Ankaragücü
|21
|5
|3
|13
|25
|35
|18
|-10
|21
|Denizlispor
|21
|4
|5
|12
|21
|39
|17
|-18
Süper Lig 23. hafta Fikstür sonuçları
|02.02.2021
|Hatayspor
|1-2
|Fenerbahçe
|02.02.2021
|Çaykur Rizespor
|1-1
|Kasımpaşa
|02.02.2021
|Galatasaray
|3-0
|Başakşehir FK
|03.02.2021
|Konyaspor
|0-0
|Gençlerbirliği
|03.02.2021
|Sivasspor
|0-0
|BB Erzurumspor
|03.02.2021
|Kayserispor
|1-1
|Alanyaspor
|03.02.2021
|Antalyaspor
|1-1
|Beşiktaş
|03.02.2021
|Fatih Karagümrük
|2-0
|Gaziantep FK
|04.02.2021
|Trabzonspor
|0-0
|Denizlispor
|04.02.2021
|Göztepe
|2-2
|Yeni Malatyaspor