Göztepe, Yeni Malatyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 23. hafta maçında Göztepe, Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Göztepe ve Yeni Malatyaspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 23. hafta maçında Göztepe sahasında Yeni Malatyaspor ile 04.02.2021 16:00'da karşılaştı. Gürsel Aksel Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Göztepe, Yeni Malatyaspor Maç Sonucu Ne Oldu? Göztepe - Yeni Malatyaspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Göztepe, Yeni Malatyaspor maç sonucu: Göztepe Yeni Malatyaspor 2 2 Göztepe Yeni Malatyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın Göztepe, Yeni Malatyaspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Gürsel Aksel Stadyumu

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

04.02.2021 16:00

Göztepe Yeni Malatyaspor Maçının Hakemleri

Turgut Doman(hakem), Samet Çiçek(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Salih Mazlum(2. Yardımcı Hakem), Cihan Aydın(dördüncü Hakem), Volkan Bayarslan(var), Ekrem Kan(avar)

Göztepe

Göztepe İlk 11

70. İrfan Can Eğribayat, 20. Lamine Gassama, 3. Marko Mıhojevıc, 4. Chrıstıan Chagas Tarouco, 41. Berkan Emir, 60. Obınna Emmanuel Nwobodo, 8. Soner Aydoğdu, 7. Halil Akbunar, 29. Foussenı Dıabate, 11. Zlatko Trıpıc, 9. Pape Cherıf Ndıaye

Yedekler

16. Balazs Attıla Megyerı, 33. Atınç Nukan, 77. Murat Paluli, 68. Dzenan Burekovıc, 44. Anderson Esıtı, 6. Kubilay Sönmez, 99. Stefano Napoleonı, 32. Peter Antonıo Zulj, 18. Adıs Jahovıc, 22. Brown Aıde Ideye

Teknik Sorumlu

Ünal Karaman

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Yeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor İlk 11

1. Abdulsamed Damlu, 57. Issam Chebake, 13. Wallace Fortuna Dos Santos, 26. Semih Kaya, 92. Bülent Cevahir, 4. Stephen Patrıck Mallan, 6. Afrıyıe Acquah, 21. Moryke Fofana, 19. Benjamın Tetteh, 99. Adem Büyük, 9. Umut Bulut

Yedekler

67. Eray İşcan, 39. Erkan Kaş, 27. Erıc Ndızeye, 61. Zeki Yavru, 8. Fernando Ruben Zuquı, 20. Ahmed Ildız, 66. Jospın Nshımırımana, 77. Mustafa Eskihellaç, 98. Jetmir Topalli, 12. Aly Malle

Teknik Sorumlu

Hamza Hamzaoğlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 23. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Fenerbahçe 22 15 3 4 45 24 48 21 2 Galatasaray 22 14 3 5 46 18 45 28 3 Beşiktaş 22 14 3 5 49 26 45 23 4 Alanyaspor 22 11 5 6 38 22 38 16 5 Trabzonspor 21 10 6 5 27 24 36 3 6 Gaziantep FK 22 9 8 5 35 28 35 7 7 Hatayspor 22 10 5 7 35 28 35 7 8 Fatih Karagümrük 22 9 7 6 35 29 34 6 9 Antalyaspor 22 7 9 6 22 27 30 -5 10 Yeni Malatyaspor 22 7 8 7 29 28 29 1 11 Göztepe 22 6 8 8 32 28 26 4 12 Kasımpaşa 22 7 5 10 24 32 26 -8 13 Çaykur Rizespor 22 6 8 8 28 37 26 -9 14 Sivasspor 22 5 10 7 22 28 25 -6 15 Konyaspor 21 6 6 9 27 27 24 0 16 Başakşehir FK 22 6 6 10 27 40 24 -13 17 Kayserispor 22 6 5 11 16 27 23 -11 18 BB Erzurumspor 22 5 6 11 20 35 21 -15 19 Gençlerbirliği 22 5 5 12 20 41 20 -21 20 MKE Ankaragücü 21 5 3 13 25 35 18 -10 21 Denizlispor 21 4 5 12 21 39 17 -18

Süper Lig 23. hafta Fikstür sonuçları