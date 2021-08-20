Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. İkinci hafta mücadelesinde ise Göztepe ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Bu maçı takip edecek olan taraftarlar ise internette Göztepe - Yeni Malatyaspor maçı canlı izle | Beinsports 2 canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın linki...

GÖZTEPE - YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI İZLE

22 Ağustos 2021 Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 21.45de başlayacak. İzmir'de, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. karşılaşmayı canlı olarak izlemek için Göztepe - Yeni Malatyaspor maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

GÖZTEPE - YENİ MALATYASPOR MAÇI BEİNSPORTS 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Taraftarların heyecanla takip edeceği bu karşılaşma Beinsports HD 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecekler. Beinsports 2 kanalını canlı olarak izlemek için Göztepe - Yeni Malatyaspor maçı Beinsports 2 canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

Göztepe - Yeni Malatyaspor maçının hakemi Bahattin Şimşek olacak. Şimşek'in yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Murat Altan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Oğuzhan Aksu olacak.