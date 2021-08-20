Göztepe - Yeni Malatyaspor maçı canlı izle | Beinsports 2 canlı yayın izle linki
Süper Lig'de ilk haftanın sonra ermesinin ardından gözler ikinci hafta maçlarına çevrildi. Bu kapsamda ikinci hafta mücadelesinde Göztepe ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar Göztepe - Yeni Malatyaspor maçı canlı izle | Beinsports 2 canlı yayın izle linki arıyor. Maçın canlı yayın linki haberimizde...
Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. İkinci hafta mücadelesinde ise Göztepe ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Bu maçı takip edecek olan taraftarlar ise internette Göztepe - Yeni Malatyaspor maçı canlı izle | Beinsports 2 canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın linki...
GÖZTEPE - YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI İZLE
22 Ağustos 2021 Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 21.45de başlayacak. İzmir'de, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. karşılaşmayı canlı olarak izlemek için Göztepe - Yeni Malatyaspor maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.
GÖZTEPE - YENİ MALATYASPOR MAÇI BEİNSPORTS 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Taraftarların heyecanla takip edeceği bu karşılaşma Beinsports HD 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecekler. Beinsports 2 kanalını canlı olarak izlemek için Göztepe - Yeni Malatyaspor maçı Beinsports 2 canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.
Göztepe - Yeni Malatyaspor maçının hakemi Bahattin Şimşek olacak. Şimşek'in yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Murat Altan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Oğuzhan Aksu olacak.