Göztepe - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'de ilk haftanın sonra ermesinin ardından gözler ikinci hafta maçlarına çevrildi. Bu kapsamda ikinci hafta mücadelesinde Göztepe ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar Göztepe - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...
Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. İkinci hafta mücadelesinde ise Göztepe ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Bu maçı takip edecek olan taraftarlar ise Göztepe - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına cevap arıyor. İşte cevaplar...
GÖZTEPE - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
22 Ağustos 2021 Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 21.45de başlayacak. Bu mücadele İzmir'de, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.
GÖZTEPE - YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Taraftarların heyecanla takip edeceği bu karşılaşma Beinsports HD 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecekler.
Göztepe - Yeni Malatyaspor maçının hakemi Bahattin Şimşek olacak. Şimşek'in yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Murat Altan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Oğuzhan Aksu olacak.