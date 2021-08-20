Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. İkinci hafta mücadelesinde ise Göztepe ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Bu maçı takip edecek olan taraftarlar ise Göztepe - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına cevap arıyor. İşte cevaplar...

GÖZTEPE - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

22 Ağustos 2021 Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 21.45de başlayacak. Bu mücadele İzmir'de, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

GÖZTEPE - YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Taraftarların heyecanla takip edeceği bu karşılaşma Beinsports HD 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecekler.

Göztepe - Yeni Malatyaspor maçının hakemi Bahattin Şimşek olacak. Şimşek'in yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Murat Altan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Oğuzhan Aksu olacak.