Göztepe teknik direktörü kim? | İlhan Palut kimdir? | İlhan Palut Göztepe

Göztepe, Kasımpaşa ile karşılaşmış ve aalınan 4-1'lik mağlubiyet sonrası teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayırmıştı.

Göztepe, İlhan Palut ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.

GÖZTEPE'DEN AÇIKLAMA

Göztepe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şöyle:

Teknik Direktör İlhan Palut ile 3 yıllık sözleşme imzaladık.

Hocamız ve ekibi yarın gerçekleşecek antrenman ile görev başı yapacak.

İlhan Palut ve ekibine kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.

İşte Göztepe'nin Twitter paylaşımı

Teknik Direktör İlhan Palut ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamız ve ekibi yarın gerçekleşecek antrenman ile görev başı yapacak.#Göztepe pic.twitter.com/gIjRYvOfVa — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) November 4, 2019

İLHAN PALUT KİMDİR?

İlhan Palut, 12 Kasım 1976 tarihinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde dünyaya geldi. Futbol kariyerine 1997 yılında Hatayspor'da başlayan İlhan Palut, 2004'de ara transfer döneminde Adana Demirspor'a transfer oldu.

2006 yılında tekrar memleketinin takımı Hatayspor'a dönen İlhan Palut, 2007'de Çorumspor'a transfer oldu. Oyuncu olarak aktif futbol kariyerini ise 2009'da tekrar transfer olduğu Hatayspor'da sonlandırdı.

Oyunculuktan sonra Kırıkhanspor'da antrenör olarak görev alan İlhan Palut, 2012'de Hatayspor'un alt yapısında antrenör oldu.

Bir dönem Ümraniyespor'da da antrenör olarak görev alan Palut, Hatayspor'da 2016'da sportif direktör, 1 Şubat 2017'den itibaren ise teknik direktör olarak görev yapmaya başlamıştı.

İlhan Palut, Göztepe ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.