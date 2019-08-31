Göztepe-Yukatel Denizlispor: 0-0

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Suat Arslanboğa (xx), Mehmet Cem Satman (xx), Mehmet Kısal (xx)

GÖZTEPE: Beto (xx) - Gassama (xx), Reis (x) (Dk. 63 Castro x), Titi (xx), Berkan (xx), Poko (xx), Alpaslan (x), Soner (x), Halil (x) (Dk. 85 Yasin), Serdar (xx) (Dk. 80 Deniz), Eren (x)

YUKATEL DENİZLİSPOR: Stackhowiak (xxxx) - Lopes (x), Oğuz (xxx), Sapunaru (xx), Bergdich (xxx), Murawski (xxx), Zeki (xx), Aissati (xx) (Dk. 87 Mehmet), Recep (xx) (Dk. 85 Mustafa), Barrow (xx) (Dk. 71 Sacko x), Rodallega (xx)

SARI KARTLAR: Dk. 10 Bergdich, Dk. 38 Lopes, Dk.90+3 Stackhowiak (Denizlispor), Dk. 19 Titi, Dk. 66 Castro, Dk. 85 Eren (Göztepe)

KIRMIZI KART: Dk. 70 Lopes (Denizlispor)

Süper Lig'in ilk 2 haftasında Antalyaspor ve Beşiktaş'a mağlup olarak sezona kötü başlangıç yapan Göztepe, Ege derbisinde konuk ettiği Yukatel Denizlispor'la yenişemedi: 0-0. İlk yarıda iki ekip de pozisyon bulmakta zorlanırken, ikinci devre ise nefesleri kesti. Göztepe 70'inci dakikada penaltı kazanırken, Denizlispor'da Lopes kırmızı kart gördü. Göztepe'nin yeni transferi Soner 75'inci dakikada penaltı atışından yararlanamadı, 5 dakika sonra Bergdich topu çizgiden çıkarıp Göztepe'nin mutlak golünü önledi. Sezona Galatasaray ve Antalyaspor galibiyetleriyle başlayan Denizlispor bu sonuçla ilk puan kaybını yaşarken, Göztepe ise ilk puanını aldı.

15'inci dakikada Gassama'nın sağ kanttan kestiği ortada Eren kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

25'inci dakikada Titi ile Beto arasında yaşanan anlaşmazlıkta topu önünde bulan Rodallega, meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı. Ancak (Video Yardımcı Hakem) VAR odasından gelen talimatın ardından hakem Suat Arslanboğa, pozisyonu saha kenarında bulunan VAR kontrol noktasından izledi ve Rodallega'nın kaleci Beto'ya faul yaptığı gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

33'üncü dakikada Rodallega'nın ara pasında ceza sahasına sokulan Recep, Titi'den sıyrılıp şutunu çekti, kaleci Beto köşeye giden topun sahibi oldu.

49'uncu dakikada Soner'in sol kanattan kestiği ortada Bergdich topa ters bir dokunuş yaptı, meşin yuvarlak direğe çarpıp kornere çıktı.

53'üncü dakikada Gassama'dan sıyrılan Barrow'un ortasına Rodallega kafayı vurdu, top Beto'nun kontrolünde üstten dışarıya çıktı.

56'ıncı dakikada Alpaslan'ın uzun pasında topla buluşan Serdar, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı auta yolladı.

68'inci dakikada Soner'in ceza yayı üzerinden yaptığı kesme vuruşta top az farkla oyun alanını terk etti.

70'inci dakikada Lopes'in ceza sahası içinde topsuz alanda Halil'e yaptığı müdahalenin ardından oyun devam ederken, VAR odasından gelen uyarının ardından hakem Suat Arslanboğa saha kenarında pozisyonu izledi ve Göztepe lehine penaltı kararı verdi. Lopes ise ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

75'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Soner'in vuruşunda kaleci Stackhowiak meşin yuvarlağı çıkarmayı başardı.

79'uncu dakikada Denizlispor ceza sahası karıştı. Bergdich'in ters vuruşunda kaleye giden topu yine Bergdich çizgiden çıkardı.

(FOTOĞRAFLI)

DHA