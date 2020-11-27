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Göztepe'de koronavirüs vakası 6'ya yükseldi

Süper Lig ekibi Göztepe'den yapılan açıklamada Demir Grup Sivasspor ile oynanacak maç öncesinde yapılan test sonucunda 2 futbolcunun koronavirüse yakalandığı belirtildi.

Göztepe'de koronavirüs vakası 6'ya yükseldi

Süper Lig'de 30 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak olan Göztepe'de bugün yapılan koronavirüs testlerinde 2 futbolcunun sonucunun daha pozitif olduğu açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A takımımıza yapılan rutin Kovid 19 PCR testi neticesinde 2 sporcumuzun daha pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan oyuncularımız ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır"

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