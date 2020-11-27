Göztepe'de koronavirüs vakası 6'ya yükseldi

Süper Lig'de 30 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak olan Göztepe'de bugün yapılan koronavirüs testlerinde 2 futbolcunun sonucunun daha pozitif olduğu açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A takımımıza yapılan rutin Kovid 19 PCR testi neticesinde 2 sporcumuzun daha pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan oyuncularımız ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır"

Göztepe'de Mossoro ve Burak'ın koronavirüs tedavisi sonlanıp, toplam vaka sayısı yine 6'ya yükseldi