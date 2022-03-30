Göztepe'de Mehmet Sepil'in yerine Murat Yazıcı'nın geldiği açıklandı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de kulüp başkanlığı ve yönetim kurulu görevlerinden istifa eden Mehmet Sepil'in yerine gelen isim belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada Sepi'in yerine yerine Murat Yazıcı'nın geldiği duyuruldu. Göztepe tarafından yapılan açıklamada, Sepil’in avukatı olan Murat Yazıcı'nın Sepil’in kulübü devraldığı zamanda başkanlık görevini de geçici olarak üstlenmişti.

Kulüpler Birliği’ndeki görevlerinden de istifa eden Mehmet Sepil’in yerine Göztepe Spor Kulübünü, kulüpler birliğinde Başkan Vekili Talat Papatya'nın temsil edeceği belirtildi.

8 YILIN ARDINDAN

İzmir ekibinde 8 yıllık başkanlık sürecini sonlandıran Mehmet Sepil, veda açıklamasında "Büyük bir onurla yürüttüğüm Göztepe Spor Kulübü Başkanlık görevimden ve yönetim kurulu başkanlığı görevimden bugün itibarıyla istifa ettim. Göztepe Spor Kulübünün sorumluluklarını devralacak yeni bir yönetim oluşmasında tek önceliğim ve hassasiyetim, kulübümüzü yeni bir heyecanla şu an bulunduğu konumdan daha iyi noktalara getirebilecek olmasıdır" ifadelerini kullanmıştı.