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Göztepe'den Fatih Terim'e "geçmiş olsun" mesajı

İZMİR (AA) - Göztepe Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Galatasaray...

Göztepe'den Fatih Terim'e "geçmiş olsun" mesajı

İZMİR (AA) - Göztepe Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede iyi haberlerini bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA




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