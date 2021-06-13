Sosyal medyada gündem oldu! Mustafa Sarıgül öyle bir şey yaptı ki...Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 13 Haziran 2021 Pazar13 Haziran 2021 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Böyle teşvik görülmedi! Aşı olana araba hediye edilecek13 Haziran 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıGözü dönen adam dehşet saçtı! Dünürlerin kavgası kanlı bitti: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandıEURO 2020: İngiltere - Hırvatistan maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linkiSON DAKİKA| ABD Başkanı Biden "Putin uluslararası normlara riayet etmiyor"SON DAKİKA| MSB: Tel Rıfat'ta cezalandırma atışlarında çok sayıda terörist etkisiz hale getirildiİlgi odağı haline gelmişti! Google'ın 'dünyanın en saçma binası' olarak gösterdiği Kahramanmaraş'taki bina yıkılıyor!
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. ASAYİŞ
  3. Gözü dönen adam dehşet saçtı! Dünürlerin kavgası kanlı bitti: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Gözü dönen adam dehşet saçtı! Dünürlerin kavgası kanlı bitti: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Konya'da meydana gelen olayda aralarında husumet bulunduğu öğrenilen dünürler Cihanbeyli ilçesinde bir markette tartışmaya başladı. Çıkan kavgada silahlar çekildi, O.Ç, yanında bulunan silahla markettekilere ateş açtı. Market sahibi Gökhan Aydoğan hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Gözü dönen adam dehşet saçtı! Dünürlerin kavgası kanlı bitti: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Dünürlerin kavgası kanlı bitti. Aralarında husumet bulunan dünürler Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde bir markette kavga etmeye başladı. Olayın büyümesi üzerine  O.Ç, yanında bulunan silahla markettekilere ateş açtı.

MARKETTEKİ İNSANLARIN ÜZERİNE ATEŞ AÇTI

Gözü dönen adam dehşet saçtı! Dünürlerin kavgası kanlı bitti: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Kan donduran olaya ilişkin iddialara göre dün akşam saatlerinde O.Ç, aralarında husumet olan dünürleriyle ilçenin Karabağ Mahallesi'ndeki bir markette tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.Ç, yanında bulunan silahla markettekilere ateş açtı. Market sahibi Gökhan Aydoğan, olay yerinde hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Cihanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan O.Ç, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT