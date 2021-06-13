Gözü dönen adam dehşet saçtı! Dünürlerin kavgası kanlı bitti: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Konya'da meydana gelen olayda aralarında husumet bulunduğu öğrenilen dünürler Cihanbeyli ilçesinde bir markette tartışmaya başladı. Çıkan kavgada silahlar çekildi, O.Ç, yanında bulunan silahla markettekilere ateş açtı. Market sahibi Gökhan Aydoğan hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.
Dünürlerin kavgası kanlı bitti. Aralarında husumet bulunan dünürler Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde bir markette kavga etmeye başladı. Olayın büyümesi üzerine O.Ç, yanında bulunan silahla markettekilere ateş açtı.
MARKETTEKİ İNSANLARIN ÜZERİNE ATEŞ AÇTI
Kan donduran olaya ilişkin iddialara göre dün akşam saatlerinde O.Ç, aralarında husumet olan dünürleriyle ilçenin Karabağ Mahallesi'ndeki bir markette tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.Ç, yanında bulunan silahla markettekilere ateş açtı. Market sahibi Gökhan Aydoğan, olay yerinde hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Cihanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan O.Ç, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
KAYNAK: Anadolu Ajansı