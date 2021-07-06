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  3. Gözü dönmüş sapığa kadınlardan meydan dayağı! 5 yaşındaki çocuğu arka sokağa götürüp, taciz etti

Gözü dönmüş sapığa kadınlardan meydan dayağı! 5 yaşındaki çocuğu arka sokağa götürüp, taciz etti

Bursa'da meydana gelen mide bulandıran olayda 5 yaşındaki kız çocuğunu zorla arka sokağa götürerek taciz eden sapık mahallelinin dikkati sayesinde fark edildi. Sapık, mahalleli tarafından yakalanarak feci şekilde darp edildi.

Gözü dönmüş sapığa kadınlardan meydan dayağı! 5 yaşındaki çocuğu arka sokağa götürüp, taciz etti

Bursa'da Yıldırım ilçesinde yaşanan olayda bir sapık güpe gündüz 5 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti. Sokakta oynayan çocuğu zorla ara sokağa götüren adam, taciz girişiminde bulundu. Olayı fark eden diğer çocukların haber vermesiyle mahalledeki kadınlar adamın peşine düştü. Kaçma girişimi başarısız olan sapık, kadınlar tarafından meydan dayağına çekildi.

Gözü dönmüş sapığa kadınlardan meydan dayağı! 5 yaşındaki çocuğu arka sokağa götürüp, taciz etti

KÜÇÜK ÇOCUK EVİNİN ÖNÜNDE TACİZE UĞRADI

Yıldırım ilçesinde yaşanan olayda 45 yaşındaki olduğu öğrenilen fabrika işçisi, evinin önünde oyun oynayan 5 yaşındaki küçük kızı gözüne kestirdi. Çocuğu zorla arka sokağa götüren sapık, küçük kızı öpmeye başladı. Mahalledeki diğer çocukların haber vermesiyle durumu fark eden mahalle sakinleri sapığın peşine düştü.

Gözü dönmüş sapığa kadınlardan meydan dayağı! 5 yaşındaki çocuğu arka sokağa götürüp, taciz etti

Kaçamaya çalışan sapık, küçük kızın yakınları ve mahalleli tarafından kıskıvrak yakalandı. Yakalana sapık, mahalle sakinleri tarafından feci şekilde dövüldü Ağız ve burnunda kırıklar oluşan sapık, kanlar içerisinde kaldı. Haber verilmesi ile olay yerine gelen polis ekipleri Murat Ö.'yü gözaltına aldı. 

MAHALLELİ İSYAN ETTİ

Tüyleri diken diken eden olay sonrasında mahalle sakinleri, evlerinin önünde yaşanan olaya isyan ettiler. Çocuklarının sokakta oynadığını belirten mahalle sakinleri, "Diğer çocuklar koşarak, 'Anne küçük Z.'yi götürüyorlar' dediler. Bizim koşmamızla sapık kızı bırakmış. Mahalle sakinleri yakaladı. Böyle insanlara en ağır ceza verilmeli" dediler. Polisin gözaltına aldığı zanlı mahkemeye sevk edildi.

Gözü dönmüş sapığa kadınlardan meydan dayağı! 5 yaşındaki çocuğu arka sokağa götürüp, taciz etti

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