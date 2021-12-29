Graben ne demek, TDK'ya göre Graben kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Graben ne demek? Graben TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi graben kelimesi. Peki graben ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre graben nedir, graben kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GRABEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Graben kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Graben kelimesi Almanca kökenlidir.

TDK'ya göre graben kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çöküntü hendeği

