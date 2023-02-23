Gracjan Jaroch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gracjan Jaroch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gracjan Jaroch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gracjan Jaroch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gracjan Jaroch 15 Nisan 1998 tarihinde Przemyśl şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Gracjan Jaroch şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gracjan Jaroch Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FBG yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skra Czestochowa futbol takımında oynamaktadır. Skra Czestochowa takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gracjan Jaroch'nin Skra Czestochowa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gracjan Jaroch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gracjan Jaroch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gracjan Jaroch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gracjan Jaroch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında AP Pogon

1 Temmuz 2014 yılında Pogon U19

1 Temmuz 2016 yılında Pogon Szczecin

25 Ağustos 2017 yılında Miedz Legnica

31 Aralık 2017 yılında Pogon Szczecin

23 Şubat 2018 yılında Blekitni

30 Haziran 2018 yılında Pogon Szczecin

2 Temmuz 2018 yılında Bytovia Bytow

30 Haziran 2019 yılında Pogon Szczecin

1 Temmuz 2019 yılında Warta Poznań

14 Temmuz 2021 yılında GKS Tychy

26 Ocak 2023 yılında Skra Czesto.

Gracjan Jaroch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gracjan Jaroch şuan Skra Czestochowa takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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