Grafik Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Grafik Teknisyeni maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Grafik Teknisyeni pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Grafik Teknisyeni nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Grafik Teknisyeni olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Grafik Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Grafik Teknisyeni Maaşları

Grafik Teknisyeni maaşı ortalama olarak aylık 5126,5_TL'dir. En düşük Grafik Teknisyeni maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Grafik Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2166.07

Meslek Adı :

Grafik Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Mimarlar, Planlamacılar, Harita Mühendisleri Ve Tasarımcılar

Meslek Birim Grubu :

Grafik Ve Multimedya Tasarımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kitapların, dergilerin, gazetelerin veya ambalaj, katalog, afiş, broşür gibi endüstriyel ürünlerin resim, amblem, desen vb. şekillerini grafik tasarımcısının kontrolünde uygulayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Grafik Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Teknolojik ilerleme ve değişimleri göz önünde tutarak modern biçim, renk, kompozisyon vb. konulardaki bilgilerini tasarımlarına aktarmak,

b) Aldığı bilgiler ve istekler doğrultusunda oluşturduğu tasarımları müşterinin beğenisine ve onayına sunmak,

c) Çalışmasında kullanacağı filmlerin montajını yapmak, yaptığı iş, gazete ve/veya dergiye basılacaksa sayfa montajını hazırlamak,

d) Tasarlanan grafiksel çalışmada stüdyoda veya herhangi bir mekanda fotoğraf çekimi yapmak,

e) Baskı aşamasını, montaj, renk ayırımı, kalıp vb. işleri takip etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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