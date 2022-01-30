Grafik ve Animasyon Tabanlı Web Sayfası Hazırlayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Grafik ve Animasyon Tabanlı Web Sayfası Hazırlayıcısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Grafik ve Animasyon Tabanlı Web Sayfası Hazırlayıcısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Grafik ve Animasyon Tabanlı Web Sayfası Hazırlayıcısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Grafik ve Animasyon Tabanlı Web Sayfası Hazırlayıcısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Grafik ve Animasyon Tabanlı Web Sayfası Hazırlayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Grafik ve Animasyon Tabanlı Web Sayfası Hazırlayıcısı Maaşları

Grafik ve Animasyon Tabanlı Web Sayfası Hazırlayıcısı maaşı ortalama olarak aylık 8400_TL'dir. En düşük Grafik ve Animasyon Tabanlı Web Sayfası Hazırlayıcısı maaşı 7300_TL, En yüksek ise 9500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Grafik ve Animasyon Tabanlı Web Sayfası Hazırlayıcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2513.08

Meslek Adı :

Grafik ve Animasyon Tabanlı Web Sayfası Hazırlayıcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojisi İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yazılım Ve Uygulama Geliştiricileri Ve Analistleri

Meslek Birim Grubu :

Web Ve Çoklu Ortam Geliştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Grafik, animasyon ve editör programlarını birlikte kullanarak web sayfası hazırlayabilen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Grafik ve Animasyon Tabanlı Web Sayfası Hazırlayıcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) HTML kodları ile basit web işlemlerini yapmak,

b) Web sayfaları için resimler hazırlamak,

c) Web sayfalar için animasyonlar hazırlamak,

d) Stil şablonu (CSS) yapılandırmasını gerçekleştirmek,

e) Web projesi için temel düzenlemeleri yapmak,

f) Nesne işlemlerini yapmak ve site yönetimini gerçekleştirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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