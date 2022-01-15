Grafik/Grafik Tasarımı Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Grafik/Grafik Tasarımı Teknikeri maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Grafik/Grafik Tasarımı Teknikeri pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Grafik/Grafik Tasarımı Teknikeri nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Grafik/Grafik Tasarımı Teknikeri olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Grafik/Grafik Tasarımı Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Grafik/Grafik Tasarımı Teknikeri Maaşları

Grafik/Grafik Tasarımı Teknikeri maaşı ortalama olarak aylık 5500_TL'dir. En düşük Grafik/Grafik Tasarımı Teknikeri maaşı 4500_TL, En yüksek ise 6500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Grafik/Grafik Tasarımı Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2166.08

Meslek Adı :

Grafik/Grafik Tasarımı Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Mimarlar, Planlamacılar, Harita Mühendisleri Ve Tasarımcılar

Meslek Birim Grubu :

Grafik Ve Multimedya Tasarımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tanıtımı yapılacak hizmet ve ürünleri en iyi biçimde tasarlayan ve baskıya hazır duruma getiren ara meslek elemanıdır.

Görev ve İşlem Basamakları :

Grafik/Grafik Tasarımı Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Müşterilerle görüşerek, isteklerini belirlemek ve tasarımını yapacağı konuda ayrıntılı bilgi edinmek,

b. Grafik tasarımcısı veya kendisinin laboratuvar ve stüdyo ortamında yaptığı tasarımları baskıya hazırlamak,

c. Tasarladığı grafiksel çalışma doğrultusunda stüdyoda ya da uygun mekanda fotoğraf çekimi yapmak veya yaptırmak,

d. Müşteri talep ve beklentileri doğrultusunda oluşturduğu tasarımları müşterilerine göstermek ve onayını almak,

e. Baskısı yapılacak tasarımları baskıdan önce kontrol etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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