GRAFİKLİ - A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın konuğu Hollanda
Türkiye, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk maçında yarın Ankara'da Hollanda ile karşılaşacak
ANKARA (AA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında yarın Hollanda'yı ağırlayacak.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, NTV'den naklen yayımlanacak.
EuroBasket 2021 elemelerinde 32 takım yer alıyor. Dörderli 8 gruba dağıtılan takımlar birbirleriyle rövanş usulü maç yapacak.
Elemelerin ardından ev sahibi takımlar Almanya, Çekya, İtalya ve Gürcistan'ın bulunduğu gruplar dışında, ilk üç sırada yer alan ülkeler şampiyonaya bilet alacak.
Ev sahibi ülkelerin bulunduğu gruplarda ise ev sahibi ülke ile en iyi iki takım şampiyonaya katılacak.
Hollanda, Hırvatistan ve İsveç ile D Grubu'nda yer alan milli takımın maç programı şöyle:
Yarın:
Türkiye-Hollanda
24 Şubat:
İsveç-Türkiye
26 Kasım:
Hırvatistan-Türkiye
29 Kasım:
Hollanda-Türkiye
19 Şubat 2021:
Türkiye-İsveç
22 Şubat 2021:
Türkiye-Hırvatistan
Kaynak: AA
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