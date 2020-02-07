GRAFİKLİ - "Otomotiv şehri" Sakarya'dan 2020'ye hızlı başlangıç

SAKARYA (AA) - ONUR ORHAN - Türkiye'nin otomotiv ihracatında önemli yere sahip olan Sakarya, yılın ilk ayında 108 ülkeye 509 milyon 968 bin dolarlık ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sağladı.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, Sakarya, ihracat sıralamasında İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından 7. basamaktaki yerini korudu.

Otomotiv sektörü başta olmak üzere demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, makine ve aksamları endüstrisiyle ülke ekonomisine güç katan Sakarya, dış satım açısından yeni yıla hızlı başladı.

Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre Sakarya'dan yüzde 26 artışla 108 ülke ve 5 serbest bölgeye 509 milyon 968 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan kentin ihracatında en büyük pay yüzde 93 ile otomotiv sektörünün oldu. Sektörün geçen ayki ihracatı, 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 27 artışla 474 milyon 315 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracatta ikinci sırada 6 milyon 703 bin dolarla demir ve demir dışı metaller yer aldı. Bu sektörü 4 milyon 338 bin dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri", 4 milyon 108 bin dolarla "makine ve aksamları", 3 milyon 878 bin dolarla "iklimlendirme sanayi" izledi.

- En fazla ihracat Birleşik Krallık'a yapıldı

Söz konusu dönemde kentten en fazla ihracat 77 milyon 151 bin dolarla Birleşik Krallık'a gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayına göre kentten bu ülkeye yapılan ihracatta yüzde 38,23 artış yaşandı.

Sakarya'nın en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke ise 67 milyon 413 bin dolarla Fransa oldu. Bu ülkeye 2019 yılı ocak ayında yapılan ihracat, geçen ay yüzde 64,19 arttı.

Bu ülkeleri 46 milyon 715 bin dolarla Almanya, 46 milyon 186 bin dolarla İtalya ve 44 milyon 307 bin dolarla İspanya izledi. Söz konusu ülkeler arasında en fazla ihracat artışı yüzde 72,08 ile Almanya'ya satışta kaydedildi.

Kaynak: AA