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  3. GRAFİKLİ - Süper Lig'de 33. hafta nefes kesecek

GRAFİKLİ - Süper Lig'de 33. hafta nefes kesecek

Şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesinin üst seviyede olduğu ligde 33. hafta yarın 2 maçla başlayacak- En yakın takipçisi Trabzonspor'un 4 puan önünde yer alan lider Medipol Başakşehir, kümede kalma mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor'u yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek- Bu hafta oynanacak karşılaşmaların

GRAFİKLİ - Süper Lig'de 33. hafta nefes kesecek

İSTANBUL (AA) - Şampiyonluk ile kümede kalma heyecanın üst seviyede yaşandığı Süper Lig'de 33. hafta yarın oynayacak 2 maç başlayacak.

Ligde yarın saat 21.00'de başlayacak karşılaşmalarda Galatasaray sahasında Göztepe, Gaziantep FK ise evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesi veren takımların maçları ile Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ise 19 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de oynanacak.


- Medipol Başakşehir şampiyonluğa çok yakın


Süper Lig'de 66 puanla zirvede yer alan Medipol Başakşehir, sahasında, küme düşmeme mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçtan galibiyetle ayrılması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

En yakın takipçisi Trabzonspor'un 4 puan önünde bulunan turuncu-lacivertli ekip, Kayseri temsilcisi karşısından istediği sonucu alması halinde Süper Lig tarihinde şampiyonluk yaşayan 6. takım olma başarısını gösterecek.


- Birden fazla takım düşebilir


Süper Lig'de 33. hafta maçlarının sonucuna göre birden fazla takım lige veda edebilir.

Ligin son sırasında yer alan MKE Ankaragücü'nün yanı sıra alınacak sonuçlara göre bir ekip daha küme düşebilir.

Ayrıca bu haftaki maçların skorlarına göre küme düşecek 3 takım da son haftaya kalabilir.


- Beşiktaş derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek


Süper Lig'in 33. haftası Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine de sahne olacak.

Ligde 56 puanla dördüncü sırada bulunan siyah-beyazlı takım ile 50 puanla yedinci sırada yer alan sarı-lacivertli ekip, Vodafone Park'ta karşıya gelecek.


- Haftanın programı


Süper Lig'de 33. hafta maçlarının programı şöyle:

18 Temmuz Cumartesi:

21.00 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom)

21.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Kalyon)

19 Temmuz Pazar:

21.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor (Medical Park)

21.00 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

21.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor (Bahçeşehir Okulları)

21.00 Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

21.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)

21.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)

21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)


- Puan durumu


Süper Lig'de 33. hafta maçları öncesinde oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR32199462313166
2.TRABZONSPOR321711471373462
3.DEMİR GRUP SİVASSPOR32169752351757
4.BEŞİKTAŞ321751054401456
5.GALATASARAY321410850341652
6.AYTEMİZ ALANYASPOR32149957352251
7.FENERBAHÇE321481055431250
8.GAZİANTEP FK321012104648-242
9.FRAPORT TAV ANTALYASPOR321011113850-1241
10.GÖZTEPE32109134045-539
11.KASIMPAŞA32116154854-639
12.GENÇLERBİRLİĞİ3299143951-1236
13.YUKATEL DENİZLİSPOR3298153146-1535
14.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR32712133046-1633
15.BTCTURK YENİ MALATYASPOR3288164447-332
16.ÇAYKUR RİZESPOR3295183454-2032
17.HES KABLO KAYSERİSPOR3288163969-3032
18.MKE ANKARAGÜCÜ32611153055-2529


Kaynak: AA

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