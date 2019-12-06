GRAFİKLİ - Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmaları beşinci gününde

BURSA (AA) - Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan iki kişi için başlatılan arama çalışmaları beşinci gününde devam ediyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1 Aralık'ta İstanbul'dan Bursa'ya gelen Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp (37), araçlarını Uludağ Jandarma Karakolu'nun yanına park ederek zirve istikametine yürüyüşe geçti. Akşam saatlerinde Alpaslan ve Sarp'a telefonla ulaşamayan yakınları, durumu yetkililere bildirerek yardım istedi.

Bunun üzerine 2 Aralık'ta saat 02.30 sıralarında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sivil arama kurtarma ekipleri, bölgede arama çalışmalarına başladı.

Günün ilk ışıklarıyla 130 kişiyle devam eden arama çalışmaları, sarp arazi ve zaman zaman yarım metreyi aşan kar nedeniyle güçlükle ilerledi. İki arkadaşın, başka bir arkadaşlarına "Göller Bölgesine gidiyoruz" dediğinin belirlenmesi üzerine ekipler o bölgede yoğunlaştı ancak sonuç alınamadı.

Jandarma Özel Harekat (JÖH), Nilüfer Arama Kurtarma Derneği (NAK), AKUT Arama Kurtarma Derneği, İHH Arama Kurtarma ve Bursa Arama Kurtarma Derneğinden (BAKUT) ekiplerinin de katıldığı yerden arama ekiplerine hava araçları da destek verdi.

Çalışmaların üçüncü gününde Maden, Göller ve Alaçam bölgelerinde arama yapıldı. Buralarda da iki arkadaşa ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Yürüyüşe çıkarken genel uygulamanın aksine jandarmaya güzergahlarıyla ilgili bilgi vermediği belirlenen iki kişinin, bölgedeki son görüntüleri çevredeki tesislerin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde zeminin karlı ve havanın sisli olduğu görüldü.



- Yoğun kar yağışı aramayı zorlaştırdı

Yoğun kar yağışının etkili olduğu yaklaşık 2 bin 500 metre rakımlı Uludağ zirvesinde, 4 Aralık'taki olumsuz hava koşulları aramaları güçleştirdi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesi de ekipleri zorladı. Görüş mesafesini düşüren sis nedeniyle zaman zaman hava araçlarının çalışması durdu.

Kaybolan amatör dağcıların İstanbul'dan geldikleri ve Uludağ Jandarma Karakolu'nun önüne park ettikleri 34 SK 2280 plakalı otomobil, İstanbul'dan getirilen yedek anahtarla açıldı. Araçtaki incelemede de kaybolan kişilerin rotasıyla ilgili herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

Ekiplerin iletişiminin kesilmemesi için arama yapılan bölgelere seyyar baz istasyonları sevk edildi.

- Mağaralar arandı

Dün havanın açılmasıyla Jandarma İnsansız Keşif Uçağı (JİKU) ve iki helikopter de yeniden devreye alındı. Bölgedeki uçurumlarda, kayalık ve sarp arazilerde arama yapıldı, mağaralar kontrol edildi.

Ayrıca, bölgeyi bilen, zor şartlara dayanıklı ve donanımlı ekipler, hem Göller Bölgesi'ne hem de Kestel sınırları içindeki Alaçam mevkisine helikopterle indirildi. Ekiplerin 22 kilometrekarelik alanda devam eden çalışmalarında Alpaslan ve Sarp'a ait bir iz bulunamadı.

- Vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor

Çalışmalar beşinci gününde 1 JİKU, 2 helikopter, 4 asayiş timi, 4 JÖH timi, 16 JAK personeli, 20 AFAD personeli ve 75 sivil arama ve kurtarma ekibi olmak üzere toplam 202 kurtarma personeli ile sürüyor.

Öte yandan, bölgedeki kırsal mahallerde yaşayanlar da konuyla ilgili bilgilendirildi. Muhtarlar ve mahalle sakinleri de kendi bölgelerindeki ahır, samanlık ve kullanılmayan binaları kontrol etti. Oralarda da Alpaslan ve Sarp'a ait henüz bir ize rastlanılmadı.

- Kaçma şüphesi üzerinde durulmuyor

Bölgede zaman zaman etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığının yarım metreyi aştığı, kar örtüsünün kayıp dağcıların üzerini örtmüş olması halinde tespitlerinin güç olacağı belirtildi.

Öte yandan, kayıp iki kişi hakkında hukuki bir arama ya da yakalama kararı olmadığı, ekiplerin de onların kaçmış olabileceği şüphesi üzerinde durmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA