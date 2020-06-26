GRAFİKLİ - Yılın ilk yarısında uyuşturucudan 9 bin 456 şüpheli tutuklandı

ANKARA (AA) - ORHAN ONUR GEMİCİ - Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince, 1 Ocak-22 Haziran tarihlerinde ülke genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 93 bin 844 şüpheliden 9 bin 456'sı tutuklandı.

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığından aldığı bilgiye göre, başta gençler olmak üzere insan sağlığını tehdit eden uyuşturucu ticareti, dünyada yaygın olarak "Balkan rotası", "Güney rotası" ve "Kuzey rotası" üzerinden gerçekleştiriliyor.

Afganistan'dan başlayarak İran, Türkiye ve Balkan ülkeleri üzerinden Orta ve Batı Avrupa'ya ulaşan "Balkan rotası", Afganistan kaynaklı eroin dahil diğer "opiat"ların (afyondan elde edilen uyuşturucu madde) Avrupa'ya ulaştırılmasında uzun yıllardır en sık kullanılan güzergah olarak dikkati çekiyor.

Küresel boyutta eroin ve morfin miktarlarının yaklaşık yarısı, Afganistan dışında "Balkan rotası" üzerindeki ülkelerce ele geçiriliyor.

Afgan kaynaklı "opiat" kaçakçılığının bir kısmı da Afganistan'dan Körfez ülkeleri ve Doğu Afrika'ya sevkiyat için Pakistan ve kısmen İran'a, buralardan Afrika'nın güney ya da batısına, oradan da Avrupa'ya uzanan "Güney rotası" üzerinden gerçekleştiriliyor.

Afganistan kaynaklı "opiat"ların diğer yasa dışı uyuşturucu pazarlarına ulaştırılmasında ise Afganistan'ın kuzey sınırlarından Tacikistan, Kırgızistan ve Kazakistan'ı geçip Rusya ile Ukrayna'ya ulaşan "Kuzey rotası" kullanılıyor.

- "Zehir tacirleri"nin Türkiye'yi tehdidi devam ediyor

Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan, aynı zamanda Afrika'ya komşu olan Türkiye, uyuşturucu madde ticaretinde hem transit hem de hedef ülke konumunda bulunuyor.

Suç örgütlerinin, güvenlik güçlerinin operasyonları karşısında son yıllarda pas geçmeye çalıştığı Türkiye, yine de uyuşturucu tehdidiyle karşı karşıya kalıyor.

Afganistan, İran ve Irak kaynaklı eroin, Suriye kaynaklı esrar ve captagon, Avrupa ülkeleri kaynaklı skunk ve ecstasy, İran kaynaklı metamfetamin ve Çin kaynaklı sentetik kannabinoid (bonzai) tehlikesi, Türkiye'yi tehdit ediyor.

- Türkiye'nin "zehir tacirleri" ile mücadelesi

İçişleri Bakanlığına bağlı kolluk birimleri polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince 1 Ocak-22 Haziran tarihlerinde uyuşturucuyla mücadele için ülke genelinde 63 bin 281 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 21 ton 461 kilogram esrar, 4 ton 463 kilogram eroin, 1 ton 76 kilogram metamfetamin, 506 kilogram skunk, uyuşturucu yapımında kullanılan 434 kilogram kimyasal madde, 332 kilogram bonzai, 225 kilogram kokain, 87 kilogram afyon sakızı, 1 kilogram amfetamin, 5 milyon 499 bin 811 ecstasy, 1 milyon 455 bin 367 sentetik ecza, 930 bin 109 captagon, 16 milyon 830 bin 497 kök haşhaş, 13 milyon 100 bin 69 kök kenevir ve 10 bin 503 litre asetik anhidrit ele geçirildi.

Kolluk birimlerince yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 93 bin 844 şüpheliden 9 bin 456'sı tutuklanarak cezaevine konuldu.

- "Narkotimler" sokak satıcılarına nefes aldırmıyor

"Torbacı" olarak bilinen uyuşturucu satıcılarının yakalanması, uyuşturucuyla mücadelede istihbari ve operasyonel çalışmalara destek olması amacıyla 2014'te "Narkotim Projesi" hayata geçirildi.

Tüm il emniyet müdürlüklerinin bünyesinde oluşumu 23 Ekim 2018'de tamamlanan "Narkotimler" özellikle sokak satıcılarının yakalanmasında etkili oldu.

Narkotimler tarafından 1 Ocak 2015-18 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen 157 bin 996 operasyonda 288 bin 430 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 53 bin 537'si tutuklandı.

Ayrıca okullar ve çevrelerinin güvenli hale getirilmesi amacıyla İçişleri, Milli Eğitim ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında 12 Eylül 2018'de imzalanan iş birliği protokolüyle öncelikli olarak belirlenen okullarda 5 bin 329 polis ve 20 bin özel güvenlik görevlisi görevlendirildi.

- Uyuşturucu satıcılarına yurt dışında da geçit verilmiyor

Yurt içinde uyuşturucu satıcılarına nefes aldırmayan Türk narkotik ekipleri, yurt dışında da yabancı muhataplarıyla yaptığı müşterek operasyonlarla zehir ticaretine ağır darbe vuruyor.

Uluslararası uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında bu yıl Hollanda makamlarıyla 5 ülkede eş zamanlı müşterek operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, toplam 2 ton 384 kilogram eroin maddesi ele geçirilirken Türkiye'de 8, Hollanda'da 5 ve Polonya'da bir şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

- Uluslararası raporlarda Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadelesi

Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadelesindeki başarı, uluslararası raporlara da yansıdı.

2019 Dünya Uyuşturucu Raporu'nda yer alan verilere göre, 2017'de dünya genelinde yakalanan eroinin yüzde 17'si Türkiye'de kolluk birimlerince ele geçirildi.

2019 Avrupa Uyuşturucu Raporu'nda ise 2017'de Avrupa genelinde 6 milyon 581 bin 823 ecstasy hap ele geçirilmesine karşın Türk kolluk kuvvetlerinin, Avrupa genelinin ele geçirdiği miktarın 1,3 katına denk gelen 8 milyon 606 bin 765 ecstasy hapı tek başına ele geçirdiği belirtildi.

- Uyuşturucudan kaynaklı ölümler azaldı

Türkiye'nin bu alanda yürüttüğü mücadele, uyuşturucudan kaynaklı ölüm oranlarına da olumlu yansıdı.

Uyuşturucu kullanımına bağlı olarak hayatını kaybedenlerin sayısı, 2015'te 590, 2016'da 920, 2017'de 941 ve 2018'de 657 iken geçen yıl bu sayı 342 olarak kayıtlara geçti.

Uyuşturucuyla mücadele operasyonları ve farkındalık çalışmaları sayesinde, uyuşturucudan kaynaklı yaşamını yitiren kişi sayısı ciddi oranda azaldı.

- Vatandaşlar, uyuşturucu tehlikesi hakkında bilgilendiriliyor

Kolluk kuvvetleri, vatandaşları uyuşturucu madde kullanımının zararlarına ilişkin bilgilendirme faaliyetlerine de aralıksız devam ediyor.

Söz konusu çalışmalar, 2017'de İçişleri Bakanlığına bağlı birimlerin ortak hareket etmeleri ve mücadeledeki önceliklerin belirlenerek yol haritasının oluşturulması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde hazırlanan "İçişleri Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Uygulama Politikası" kapsamında yürütülüyor.

İlgili politika çerçevesinde, vatandaşların uyuşturucu maddeler hakkında bilgilendirilmesi ve bu mücadeleye ortak edilmeleri amacıyla hayata geçirilen "Narko rehber", "Narko nokta", "Narko tır" ve Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) gibi projeler bulunuyor.

Bu kapsamda, 2017'den bugüne kadar verilen bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinden 564 bin 18 kişi yararlandı, konuyla ilgili 760 bine yakın broşür ve kitapçık dağıtıldı.

- "UYUMA"yan vatandaş mücadeleye destek oluyor

Vatandaşlar, bir yandan projeler kapsamında verilen eğitimler ile dağıtılan broşürlerden uyuşturucu maddelerin zararları hakkında bilinçlenirken diğer yandan uyuşturucu ticareti ve kullanımına ilişkin olayları duyarlılık gösterip ihbar ederek mücadeleye destek oluyor.

Bu amaçla 2018'de hazırlanan UYUMA uygulamasını bugüne kadar telefonlarına indiren 181 bin 135 kişi, yaptığı 10 bin 790 ihbarla kolluk kuvvetlerinin, uyuşturucu satıcılarını yakalaması çalışmalarına katkı sağladı.

Kaynak: AA