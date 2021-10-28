Grafiti ne demek, TDK'ya göre Grafiti kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Grafiti ne demek? Grafiti TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi grafiti kelimesi. Peki grafiti ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre grafiti nedir, grafiti kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GRAFİTİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Grafiti kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Grafiti kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre grafiti kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Duvar yazısı

