Grafoloji ne demek, TDK'ya göre Grafoloji kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Grafoloji ne demek? Grafoloji TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi grafoloji kelimesi. Peki grafoloji ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre grafoloji nedir, grafoloji kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GRAFOLOJİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Grafoloji kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Grafoloji kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre grafoloji kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yazı bilgisi

- Yazı bilimi

