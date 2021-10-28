Grafolojik ne demek, TDK'ya göre Grafolojik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Grafolojik ne demek? Grafolojik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi grafolojik kelimesi. Peki grafolojik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre grafolojik nedir, grafolojik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GRAFOLOJİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Grafolojik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Grafolojik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre grafolojik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Grafoloji ile ilgili

