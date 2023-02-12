Graham Carey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Graham Carey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Graham Carey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Graham Carey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Graham Carey 20 Mayıs 1989 tarihinde Blanchardstown şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Graham Carey Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Arena Sports Management Ltd. yapmaktadır. Graham Carey, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Johnstone FC futbol takımında oynamaktadır. St. Johnstone FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Graham Carey'nin St. Johnstone FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Graham Carey Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Graham Carey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Graham Carey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Graham Carey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Celtic U20

1 Temmuz 2008 yılında Celtic

1 Şubat 2009 yılında Bohemians

30 Haziran 2009 yılında Celtic

1 Şubat 2010 yılında St. Mirren

1 Mayıs 2010 yılında Celtic

1 Ağu 2010 yılında Huddersfield

31 Aralık 2010 yılında Celtic

1 Temmuz 2011 yılında St. Mirren

30 Temmuz 2013 yılında Ross County

3 Temmuz 2015 yılında Plymouth Argyle

1 Temmuz 2019 yılında CSKA-Sofia

1 Temmuz 2022 yılında St. Johnstone

Graham Carey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Graham Carey şuan St. Johnstone FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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