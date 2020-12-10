Vatandaşların yatırım aracı olarak en çok tercih ettiği altında fiyatlarındaki ani değişimler devam ediyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana düşüşe gram altın yeni haftaya yatay bir seyirle başlarken, haftanın üçüncü gününe 467 TL seviyelerinde başlayan gram altın da düşüş sürüyor. Fiyatlar hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler de 1 gram altın kaç TL? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? sorularına yanıt arıyor. İşte 10 Aralık 2020 Perşembe altın fiyatları...

10 ARALIK PERŞEMBE GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR? 1 GRAM ALTIN KAÇ TL? GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI

Alış: 460,22 TL

Satış: 460,30 TL

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

10 ARALIK PERŞEMBE ÇEYREK ALTIN NE FİYATI KADAR?

Alış: 747,90 TL

Satış: 756,10 TL

10 ARALIK PERŞEMBE ALTIN (ONS) NE KADAR?

Alış: 1.828,78 dolar

Satış: 1.829,19 dolar

10 ARALIK PERŞEMBE 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

Alış: 422,50 TL

Satış: 425,00 TL

10 ARALIK PERŞEMBE CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Alış: 2 bin 991,70 TL

Satış: 3 bin 012,30 TL

10 ARALIK PERŞEMBE YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 1.495,90 TL

Satış: 1.512,10 TL

10 ARALIK PERŞEMBE REŞAT ALTINI NE KADAR?

Alış: 3 bin 024,17 TL

Satış: 3 bin 045,65 TL

10 ARALIK PERŞEMBE KULPLU REŞAT ALTINI NE KADAR?

Alış: 3 bin 026,39 TL

Satış: 3 bin 047,90 TL

10 ARALIK PERŞEMBE 22 AYAR ALTIN NE KADAR?

Alış: 416,54 TL

Satış: 432,65 TL

10 ARALIK PERŞEMBE 18 AYAR ALTIN NE KADAR?

Alış: 198,84 TL

Satış: 230,80 TL

10 ARALIK PERŞEMBE 14 AYAR ALTIN NE KADAR?

Alış: 257,75 TL

Satış: 299,17 TL

10 ARALIK PERŞEMBE KAPALI ÇARŞI ZİYNET 2,5 NE KADAR?

Alış: 7 bin 461,18 TL

Satış: 7 bin 580,49 TL

10 ARALIK PERŞEMBE KAPALI ÇARŞI ZİYNET 5'Lİ NE KADAR?

Alış: 15 bin 108,90 TL

Satış:15 bin 403,71 TL

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır.

ALTIN DÜŞECEK Mİ, DÜŞER Mİ?

InvestAZ Yatırım, altın fiyatlarındaki son duruma ilişkin olarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Gram tarafını değerlendirmeden önce dolar kuruna da değinmek gerek. Ekonomide atılan normalleşme adımlarının ardından TL üzerindeki baskı nispeten azaldı. Ancak tam anlamıyla güçlü bir TL’den bahsetmek zor. Açıklanan son enflasyon verilerinin yüksek çıkması 24 Aralık TCMB toplantısına dair yeni bir artırım beklentisi oluşturuyor gibi. Eğer TCMB yeni bir artırım daha yaparsa TL’de kuvvetli bir seyir görebiliriz. Özellikle 7.75 TL seviyesi çok kritik gözüküyor. Son dönemde kurdaki her düşüş 7.75 TL seviyesinde sonlandı ve alımlar gördük. Bu nedenle TL’de iyimserliğin artması için 7.75 TL’nin kırılması gerekiyor. Aksi durumda 7.90 TL ve 8.05 TL seviyeleri izlenebilir."

ALTIN NEDİR?

Altın geçmişten günümüze kadar insanların kullandığı değerli metallerin başında yer alır. Bozulmaması, parıldaması ve az bulunur olması sebebiyle her dönemde talep edilen bir metal olmuştur. Aslında altın doğada oldukça yaygın bulunur fakat yüzde oranlarının çok düşük bulunması sebebiyle, verimli işletmeciliğe uygun lokasyonlara nadir rastlanır.

Altın Birincil yataklar ve ikincil yataklar olarak ikiye ayrılır. Birincil yataklar genelde kuvars bakımından zengin kayalardan meydana gelmektedir. Bu kayalar, gümüş ve altın tellürürlerin (silvanit, kadaverit, krennerit, petzit, vb.) yanı sıra, çeşitli sülfürler (pirit, blend, stibit, galen, vb.) de içerir. İkincil yataklar birincil yatakların aşınmasından kaynaklanan alüvyon kökenli çökellerdir ve boyları milimetrenin 1/100 ünü geçmeyen altın tanecikleri, yoğunlukları nedeniyle toplaşarak, 25-30 kilogramlık kütleler oluşturabilir.

ALTIN NASIL ÇIKARTILIR?

Dünyada üretilen altının aşağı yukarı tümü, kuvarslı yada şistli damarlardan ve altınlı kumlardan çıkarılır. Altını ayırmak için minerallere, mekanik ya da kimyasal işlemler uygulanır. Mekanik yöntemde, mineral öğütülerek ince toz haline getirilir, sonra su ve yağlı bir madde karışımında yıkanır. İkinci yöntemde, altın yataklarının işletme olanakları çok çeşitlidir. Minerali öğütme ya da yıkama sırasında, malgamalama (cıvayla alaşım) işlemine başvurulabilir. Elde edilen malgama damıtılarak altın ayrılır. Ayrıca klor suyuyla (özellikle malgamaladan sonra) işleme olanağı verir (klorürleme). Günümüzde genellikle siyanürleme yöntemi uygulanır. Metal, geniş havuzlarda potasyum siyanür ya da sodyum siyanür içinde çözündürülüp, sonra bir başka metalle (çinko, alüminyum) işlenerek, altının çökelmesi sağlanır. Bazı karmaşık altın minarellerini işlemede kolay yükseltgenen metaller, gerek ayrımsal yükseltgeme yoluyla, gerek bazı asit yada buharların etkisiyle elenebilir. Altını arındırmak için, metal önce altın klorüre dönüştürülüp, bu bileşik elektrolizle ayrıştırılır ve yabancı metaller çamur içinde toplaşır.

ALTIN NERELERDE KULLANILIR?

Altının parıldaması, az bulunur olması, işlenmesinin nispeten kolay olması onu çekici bir metal haline getirmektedir. Bu sebeple altın tarih boyunca mücevherat olarak kullanılmıştır. Altın dozajı gramlarla da olsa; yiyecek ve içecek için altın kullanımı, yatırım aracı olarak altın kullanımı, ilaç olarak altın kullanım ve endüstriyel alanda altın kullanımı gibi birçok alanda kullanımı bulunmaktadır.