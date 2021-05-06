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  3. Gram altın 480 TL'yi gördü! 6 Mayıs 2021 Perşembe güncel altın fiyatları | Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, tam altın fiyatı ne kadar oldu?

Gram altın 480 TL'yi gördü! 6 Mayıs 2021 Perşembe güncel altın fiyatları | Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, tam altın fiyatı ne kadar oldu?

6 Mayıs 2021 Perşembe gününde altın fiyatları Merkez Bankasının açıklayacağı faiz kararı öncesi yükselişle başladı. Gram altın uzun bir aranın ardından tekrar 480 TL seviyelerine kadar yükseldi. . Peki Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, tam altın fiyatı ne kadar? İşte 6 Mayıs 2021 Perşembe altın fiyatları...

Vatandaşların önemli yatırım araçları arasında yer alan altın fiyatlarının günlük değişimi  piyasaların odağında yer alıyor. Bu kapsamda bir önceki güne göre yükselişe geçen altın fiyatlarının 6 Mayıs 2021 Perşembe  gününde güncel alış ve satış fiyatları merak ediliyor. Fiyatlardaki son durum haberimizde...

 

6 MAYIS 2021 PERŞEMBE ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Gram altın 6 Mayıs 2021 Perşembe günüde 480,41 TL'den satılıyor. İşte altının alış ve satış fiyatı:

Gram altın alış fiyatı: 480,34 TL

Gram altın satış fiyatı: 480,58 TL

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ? 

Çeyrek altın alış fiyatı: 769,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 793,00 TL

5 Mayıs 2021 Çarşamba altın fiyatları | Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, tam altın fiyatı ne kadar?

ALTIN (ONS) BUGÜN NE KADAR OLDU ?

Altın ONS alış fiyatı: 1.793,14 dolar

Altın ONS satış fiyatı:1.793,44 dolar

CUMHURİYET ALTINI FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ? 

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 3 bin 065,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı:  3 bin 161,00 TL

22 AYAR BİLEZİK BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ? 

22 ayar bilezik alış fiyatı: 425,30 TL

22 ayar bilezik satış fiyatı: 427,49 TL

5 Mayıs 2021 Çarşamba altın fiyatları | Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, tam altın fiyatı ne kadar?

YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ? 

Yarım altın alış fiyatı: 1.533,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 1.587,00 TL

REŞAT ALTINI BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ? 

Reşat altını alış fiyatı: 3 bin 097,47 TL

Reşat altını satış fiyatı: 3 bin 193,95 TL

22 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ? 

22 ayar altın alış fiyatı: 431,99 TL

22 ayar altın satış fiyatı: 462,70 TL

18 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR?

18 ayar altın alış fiyatı: 350,75 TL

18 ayar altın satış fiyatı: 350,82 TL

14 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR?

14 ayar altın alış fiyatı: 262,37 TL

14 ayar altın satış fiyatı: 315,34 TL

KAPALI ÇARŞI ZİYNET 2,5 BUGÜN NE  KADAR?

Kapalı çarşı ziynet 2,5 alış fiyatı : 7 bin 515,81 TL

Kapalı çarşı ziynet 2,5 satış fiyatı : 7 bin 635,87 TL

KAPALI ÇARŞI ZİYNET 5'Lİ  BUGÜN NE KADAR?

Kapalı çarşı ziynet 5'i alış fiyatı: 15 bin .219,51 TL

Kapalı çarşı ziynet 5'i satış fiyatı: 15 bin 516,24 TL

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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