Gram altın 480 TL'yi gördü! 6 Mayıs 2021 Perşembe güncel altın fiyatları | Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, tam altın fiyatı ne kadar oldu?
6 Mayıs 2021 Perşembe gününde altın fiyatları Merkez Bankasının açıklayacağı faiz kararı öncesi yükselişle başladı. Gram altın uzun bir aranın ardından tekrar 480 TL seviyelerine kadar yükseldi. . Peki Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, tam altın fiyatı ne kadar? İşte 6 Mayıs 2021 Perşembe altın fiyatları...
Vatandaşların önemli yatırım araçları arasında yer alan altın fiyatlarının günlük değişimi piyasaların odağında yer alıyor. Bu kapsamda bir önceki güne göre yükselişe geçen altın fiyatlarının 6 Mayıs 2021 Perşembe gününde güncel alış ve satış fiyatları merak ediliyor. Fiyatlardaki son durum haberimizde...
6 MAYIS 2021 PERŞEMBE ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?
Gram altın 6 Mayıs 2021 Perşembe günüde 480,41 TL'den satılıyor. İşte altının alış ve satış fiyatı:
Gram altın alış fiyatı: 480,34 TL
Gram altın satış fiyatı: 480,58 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?
Çeyrek altın alış fiyatı: 769,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 793,00 TL
ALTIN (ONS) BUGÜN NE KADAR OLDU ?
Altın ONS alış fiyatı: 1.793,14 dolar
Altın ONS satış fiyatı:1.793,44 dolar
CUMHURİYET ALTINI FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?
Cumhuriyet altını alış fiyatı: 3 bin 065,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 3 bin 161,00 TL
22 AYAR BİLEZİK BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?
22 ayar bilezik alış fiyatı: 425,30 TL
22 ayar bilezik satış fiyatı: 427,49 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?
Yarım altın alış fiyatı: 1.533,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 1.587,00 TL
REŞAT ALTINI BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?
Reşat altını alış fiyatı: 3 bin 097,47 TL
Reşat altını satış fiyatı: 3 bin 193,95 TL
22 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?
22 ayar altın alış fiyatı: 431,99 TL
22 ayar altın satış fiyatı: 462,70 TL
18 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR?
18 ayar altın alış fiyatı: 350,75 TL
18 ayar altın satış fiyatı: 350,82 TL
14 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR?
14 ayar altın alış fiyatı: 262,37 TL
14 ayar altın satış fiyatı: 315,34 TL
KAPALI ÇARŞI ZİYNET 2,5 BUGÜN NE KADAR?
Kapalı çarşı ziynet 2,5 alış fiyatı : 7 bin 515,81 TL
Kapalı çarşı ziynet 2,5 satış fiyatı : 7 bin 635,87 TL
KAPALI ÇARŞI ZİYNET 5'Lİ BUGÜN NE KADAR?
Kapalı çarşı ziynet 5'i alış fiyatı: 15 bin .219,51 TL
Kapalı çarşı ziynet 5'i satış fiyatı: 15 bin 516,24 TL
Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır.