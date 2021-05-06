Gram altın 480 TL'yi gördü! 6 Mayıs 2021 Perşembe güncel altın fiyatları | Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, tam altın fiyatı ne kadar oldu? 6 Mayıs 2021 Perşembe gününde altın fiyatları Merkez Bankasının açıklayacağı faiz kararı öncesi yükselişle başladı. Gram altın uzun bir aranın ardından tekrar 480 TL seviyelerine kadar yükseldi. . Peki Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, tam altın fiyatı ne kadar? İşte 6 Mayıs 2021 Perşembe altın fiyatları...

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Vatandaşların önemli yatırım araçları arasında yer alan altın fiyatlarının günlük değişimi piyasaların odağında yer alıyor. Bu kapsamda bir önceki güne göre yükselişe geçen altın fiyatlarının 6 Mayıs 2021 Perşembe gününde güncel alış ve satış fiyatları merak ediliyor. Fiyatlardaki son durum haberimizde... 6 MAYIS 2021 PERŞEMBE ALTIN FİYATLARI GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL? Gram altın 6 Mayıs 2021 Perşembe günüde 480,41 TL'den satılıyor. İşte altının alış ve satış fiyatı: Gram altın alış fiyatı: 480,34 TL Gram altın satış fiyatı: 480,58 TL ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ? Çeyrek altın alış fiyatı: 769,00 TL Çeyrek altın satış fiyatı: 793,00 TL ALTIN (ONS) BUGÜN NE KADAR OLDU ? Altın ONS alış fiyatı: 1.793,14 dolar Altın ONS satış fiyatı:1.793,44 dolar CUMHURİYET ALTINI FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ? Cumhuriyet altını alış fiyatı: 3 bin 065,00 TL Cumhuriyet altını satış fiyatı: 3 bin 161,00 TL 22 AYAR BİLEZİK BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ? 22 ayar bilezik alış fiyatı: 425,30 TL 22 ayar bilezik satış fiyatı: 427,49 TL YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ? Yarım altın alış fiyatı: 1.533,00 TL Yarım altın satış fiyatı: 1.587,00 TL REŞAT ALTINI BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ? Reşat altını alış fiyatı: 3 bin 097,47 TL Reşat altını satış fiyatı: 3 bin 193,95 TL 22 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ? 22 ayar altın alış fiyatı: 431,99 TL 22 ayar altın satış fiyatı: 462,70 TL 18 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR? 18 ayar altın alış fiyatı: 350,75 TL 18 ayar altın satış fiyatı: 350,82 TL 14 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR? 14 ayar altın alış fiyatı: 262,37 TL 14 ayar altın satış fiyatı: 315,34 TL KAPALI ÇARŞI ZİYNET 2,5 BUGÜN NE KADAR? Kapalı çarşı ziynet 2,5 alış fiyatı : 7 bin 515,81 TL Kapalı çarşı ziynet 2,5 satış fiyatı : 7 bin 635,87 TL KAPALI ÇARŞI ZİYNET 5'Lİ BUGÜN NE KADAR? Kapalı çarşı ziynet 5'i alış fiyatı: 15 bin .219,51 TL Kapalı çarşı ziynet 5'i satış fiyatı: 15 bin 516,24 TL Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. Tayfun Altuntaş Editör altın fiyatları