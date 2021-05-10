Gram altın 487 TL'yi gördü! 10 Mayıs 2021 Pazartesi güncel altın fiyatları | Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, tam altın fiyatı ne kadar? Ekonomi haberleri: 10 Mayıs 2021 Pazartesi gününde altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Gram altın 487 TL'ye kadar çıkarken son durum da merak konusu oldu. Peki Gram, tam altın fiyatı ne kadar? İşte 10 Mayıs 2021 Pazartesi güncel altın fiyatları...

1 15 Vatandaşların önemli yatırım araçları arasında yer alan altın fiyatlarının günlük değişimi piyasaların odağında yer alıyor.