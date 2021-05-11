Gram altın 490 TL'ye kadar çıktı! 11 Mayıs 2021 güncel altın fiyatları |Tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL? Ekonomi haberleri:11 Mayıs 2021 Salı gününe ilişkin güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Gram altın yükselişini sürdürerek 490 TL'ye kadar çıkarken Tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte detaylar...

1 17 Vatandaşların önemli yatırım araçları arasında yer alan altın fiyatlarının günlük değişimi sürekli olarak takip ediliyor.