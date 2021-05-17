Gram altın 500 TL'nin üzerinde! 17 Mayıs 2021 Pazartesi güncel altın fiyatları |Tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL? Dolar kurunda yaşanan yükseliş nedeniyle artışa geçen gram altın 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününde 500 TL'nin üzerinde satılıyor. Peki Tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 17 Mayıs 2021 Pazartesi güncel altın fiyatları |Tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?

1 14 Vatandaşların önemli yatırım araçları arasında yer alan altın fiyatlarının günlük değişimi sürekli olarak takip ediliyor. Bu kapsamda haftanın ilk günü olan 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününde altın çeşitlerinin güncel alış ve satış fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Fiyatlardaki son durum haberimizde...