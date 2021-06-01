Gram altın 522 TL'den satılıyor! Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı bugün ne kadar? 1 Haziran 2021 Salı güncel altın fiyatları
Gram altın 522 TL'den satılıyor! Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı bugün ne kadar? 1 Haziran 2021 Salı güncel altın fiyatları
Son dakika ekonomi haberleri: Altın fiyatları 1 Haziran 2021 Salı gününe bir önceki güne göre yükselişle başladı. Son durumu merak edenler de Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı bugün ne kadar? sorusuna yanıt arıyor. İşte 1 Haziran 2021 Salı güncel altın fiyatları...