Gram altın 522 TL'den satılıyor! Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı bugün ne kadar? 1 Haziran 2021 Salı güncel altın fiyatları Son dakika ekonomi haberleri: Altın fiyatları 1 Haziran 2021 Salı gününe bir önceki güne göre yükselişle başladı. Son durumu merak edenler de Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı bugün ne kadar? sorusuna yanıt arıyor. İşte 1 Haziran 2021 Salı güncel altın fiyatları...

1 15 Vatandaşların önemli yatırım araçları arasında yer alan altın fiyatlarının günlük değişimi anlık olarak takip ediliyor. Bu kapsamda haftanın ilk günü olan 1 Haziran 2021 Salı gününde altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor.