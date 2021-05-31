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  3. Gram altın 525 TL'den güne başladı! Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı bugün ne kadar? 31 Mayıs 2021 Pazartesi güncel altın fiyatları

Gram altın 525 TL'den güne başladı! Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı bugün ne kadar? 31 Mayıs 2021 Pazartesi güncel altın fiyatları

Son dakika haberi... 31 Mayıs 2021 Pazartesi gününe altın fiyatları yükselişle başladı. Gram altın 525 TL seviyelerine kadar yükseldi. Peki Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı bugün ne kadar? İşte 31 Mayıs 2021 Pazartesi güncel altın fiyatları...

Gram altın 525 TL'den güne başladı! Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı bugün ne kadar? 31 Mayıs 2021 Pazartesi güncel altın fiyatları 1115

Vatandaşların önemli yatırım araçları arasında yer alan altın fiyatlarının günlük değişimi anlık olarak takip ediliyor. Bu kapsamda haftanın ilk günü olan 31 Mayıs 2021 Pazartesi gününde dolar kurunun artışa geçmesi sonucunda altın çeşitlerinin güncel alış ve satış fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. 