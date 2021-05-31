Gram altın 525 TL'den güne başladı! Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı bugün ne kadar? 31 Mayıs 2021 Pazartesi güncel altın fiyatları

Vatandaşların önemli yatırım araçları arasında yer alan altın fiyatlarının günlük değişimi anlık olarak takip ediliyor. Bu kapsamda haftanın ilk günü olan 31 Mayıs 2021 Pazartesi gününde dolar kurunun artışa geçmesi sonucunda altın çeşitlerinin güncel alış ve satış fiyatlarındaki son durum merak ediliyor.