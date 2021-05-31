Gram altın 525 TL'den güne başladı! Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı bugün ne kadar? 31 Mayıs 2021 Pazartesi güncel altın fiyatları
Gram altın 525 TL'den güne başladı! Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı bugün ne kadar? 31 Mayıs 2021 Pazartesi güncel altın fiyatları
Son dakika haberi... 31 Mayıs 2021 Pazartesi gününe altın fiyatları yükselişle başladı. Gram altın 525 TL seviyelerine kadar yükseldi. Peki Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı bugün ne kadar? İşte 31 Mayıs 2021 Pazartesi güncel altın fiyatları...