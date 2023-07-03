Gram altın almak isteyenler dikkat! O tarihte 500 TL birden fırlayacak: Kuyumculardan flaş tahmin

Döviz kurunun yükselişi altın piyasasını da etkiledi. Gram altın giderek yükseliyor! Peki kuyumcular altın fiyatlarıyla ilgili neler söylüyor? Yükseliş sürecek mi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KUYUMCULARDAN ALTIN TAHMİNLERİ

Dolar kurunun rekor yükselişi altın piyasasını da önemli ölçüde etkiliyor. Kurban Bayramı tatili sebebiyle piyasaların kapalı olması vatandaşın merakını yükseltti. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell tarafından yapılacak açıklamalar da merakla bekleniyor. ONS altın fiyatları ABD faiz kararı açıklamalarından sonra çok küçük ölçülerde düşüşe geçmişti. Piyasalar bayram tatili süresinde kapalıyken tatil bitişi gram altın 1.599 TL seviyesinden işlem görmeye başladı.

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Çeyrek altın 2 bin 700 TL, Cumhuriyet altını 10 bin 963 TL, 22 ayar bilezik gramı 1.561 TL'den işlem görüyor. Kuyumcular da dolar yükselişinin altın piyasasını etkilemesi ile ilgili önemli tahminlerde bulundu ve sene bitmeden gram altının 2 bin TL seviyelerine yükselmesini beklediklerini söyledi. Uzman Ekonomist Tuğberk Çitilci altın fiyatları ile ilgili şunları söyledi; 'Kurda ilk olarak 28 TL, sonra 30 TL seviyeleri bekleniyor, bu sebeple yatırımcının portföyünde gram altının da kesinlikle yer alması gerekiyor.'