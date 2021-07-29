Gram altın bir anda şahlandı! Fiyatlar kritik seviyeye yaklaştı! 29 Temmuz 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları
Gram altın bir anda şahlandı! Fiyatlar kritik seviyeye yaklaştı! 29 Temmuz 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatları 29 Temmuz 2021 Perşembe gününde yükselişini sürdürüyor. Gram altın 500 TL'nin hemen altında güne başlarken son durum merak ediliyor. Peki Tam altın, çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar ? 29 Temmuz 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları...