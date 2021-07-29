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  3. Gram altın bir anda şahlandı! Fiyatlar kritik seviyeye yaklaştı! 29 Temmuz 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları

Gram altın bir anda şahlandı! Fiyatlar kritik seviyeye yaklaştı! 29 Temmuz 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatları 29 Temmuz 2021 Perşembe gününde yükselişini sürdürüyor. Gram altın 500 TL'nin hemen altında güne başlarken son durum merak ediliyor. Peki Tam altın, çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar ? 29 Temmuz 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları...

Gram altın bir anda şahlandı! Fiyatlar kritik seviyeye yaklaştı! 29 Temmuz 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları 1115

Türkiye'ye yatırım denince vatandaşların ilk aklına gelen ve en çok tercih ettiği araç olan altın fiyatlarının alış ve satış fiyatlarındaki değişim günden güne takip ediliyor. İşte 29 Temmuz 2021 Perşembe gününde fiyatlardaki son durum...