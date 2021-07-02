Gram altın, çeyrek altın kaç TL? Serbest piyasada altın fiyatları bugün ne kadar ? 2 Temmuz 2021 Cuma altın fiyatları
Gram altın, çeyrek altın kaç TL? Serbest piyasada altın fiyatları bugün ne kadar ? 2 Temmuz 2021 Cuma altın fiyatları
Altın fiyatları 2 Temmuz 2021 Cuma gününde bir önceki güne aynı seviyelerde seyrediyor. Gram altın 495 TL'den tam altın ise 3 bin 263 TL'den satılıyor. Peki Gram altın, çeyrek altın kaç TL? Serbest piyasada altın fiyatları bugün ne kadar ? 2 Temmuz 2021 Cuma altın fiyatları...